Robert Lewandowski może w końcu odetchnąć po Euro 2016. Polska w czwartkowym meczu z Portugalią ostatecznie odpadła z mistrzostw i tym samym pożegnała się z walką o finał Euro. Nasi piłkarze nie mają się jednak czego wstydzić, na mistrzostwach niespodziewanie błysnęli niesamowitą formą i dostali się aż do ćwierćfinału! W piątek około godziny 15 polscy piłkarze wylądowali na Okęciu, po czym mogli wrócić na spokojnie do domów, by odpocząć razem ze swoimi rodzinami. Wśród nich oczywiście Robert Lewandowski. Jego żona Ania wrzuciła dziś na Instagram zdjęcie, na którym widać jak razem z Robertem, swoją mamą i mamą Roberta odpoczywają na świeżym powietrzu przy stole i miło spędzają czas.

Reklama

Mamy nadzieję, że Robert już ochłonął po Euro 2016. W ostatnim meczu z Portugalią pokazał klasę strzelając gola w drugiej minucie! Teraz czas na zasłużony odpoczynek!

Zobacz też: Anna Lewandowska na lotnisku w Warszawie po przylocie polskiej kadry. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz także

Piękne zdjęcie! Robert w końcu się uśmiecha!

Instagram

Robert może teraz odpocząć z Anią po Euro.

Reklama

Robert, jeszcze raz dziękujemy za wszystkie emocje!