Adriana Kalska zaśpiewała jako Doda w finale 10. edycji "TTBZ" i ostatecznie zajęła 4. miejsce. Opinie są skrajne:

Doda to fajna babka, a Ada zrobiła jej karykature. Szkoda bo mogło wyjść naprawdę dobrze

Z wyglądu Kasia Moś,z głosu połączenie Adriany Kalskiej z Agnieszką Chylińską.

Trochę Kupichą zaleciało, ale ogólnie to występ nie najgorszy. Jednak w tym finale była najgorsza niestety. Charakteryzacja trochę się nie udała, głos tak sobie, ale nie ma tragedii. Ogólnie to był to według mnie jeden z najmocniejszych finałów spośród wszystkich edycji.

Nie wiem, co tu się stało. Moim zdaniem pomyłką jest udział Ady w finale (powinien tu być Boogie), ale w finale mogła pokazać, że jednak coś potrafi. Nie dość, że niewiele potrafi (w zakresie udawania artystów) to i nie do końca chyba załapała istotę programu.

Ja uważam, że nieźle sobie poradziła. Tylko na finał to kiepski wybór...