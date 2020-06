Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje roczek synka. Jerzyk to cały tata?

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają sporo powodów do radości. Nie tylko oczekują narodzin córeczki ale również świętują roczek swojego synka Jerzego. Dumny tata opublikował kilka wzruszających zdjęć z synem i pochwalił się pierwszymi zdobytymi umiejętnościami przez malucha. Internauci z kolei zwracają uwagę na podobieństwo syna do ojca. Też jesteście tego zdania?

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się na planie trzeciej edycji show. Adrian zakochał się w żonie niemalże od pierwszego wejrzenia. Później oboje starali się, aby ten związek miał szansę na przyszłość. Kiedy udali się na ostatnią rozmowę z ekspertami, przyznali, że nie chcą być już traktowani jako eksperyment a prawdziwa kochająca się para. Niedługo po zakończeniu programu Anita zaszła w ciążę i przyszedł na świat ich synek Jerzyk.

Chłopiec niedawno świętował swoje pierwsze urodziny. Adrian opublikował kilka wzruszających zdjęć z synkiem i napisał kilka słów o Jerzyku:

Latający „JERZ🦔” jedna z wielu zabaw która przyprawi nas o szeroki uśmiech 😃 Jerzykowi w sumie nie wiem do końca dlaczego, a mnie dlatego, że Synek rechocze się jak 🐸 i widać jego ogromne zadowolenie. Od kiedy mamy za sobą skończony roczek, odnoszę wrażenie jakby każdy nowy dzień wnosił jeszcze więcej do umiejętności i rozwoju tego malucha. Jego pomysłowość i wykonane czyny coraz częściej wprawiają mnie w niedowierzanie niejednokrotnie. Jak było z Waszymi dziećmi po 12 miesiącach ??? Podzielcie się doświadczeniami, aby przygotować nas do tego czego, w najbliższym okresie możemy się spodziewać 😁😜🤷🏼‍♂️...