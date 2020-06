Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali urodziny syna. Tort zrobiła inna uczestniczka show. To małe dzieło sztuki! 

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała, jak świętowała pierwsze urodziny syna. Uczestniczka trzeciej edycji hitowego programu TVN7 opublikowała w sieci zdjęcia z rodzinnej imprezy, na których możemy zobaczyć, jaki tort dla syna zamówili dumni rodzice. To prawdziwe dzieło sztuki! Co ciekawe, piękny tort małego Jerzyka to dzieło innej uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobaczcie sami!

Anita i Adrian świętują urodziny syna

Anita i Adrian poznali się na planie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od samego początku była sobą zachwycona i szybko pojawiło się między nimi uczucie. Po jakimś czasie okazało się, że zakochani czekają na narodziny pierwszego dziecka. Od porodu minął już rok i właśnie z tej okazji dumni rodzice wyprawili małemu Jerzykowi urodzinowe przyjęcie. Na imprezie pojawili się najbliżsi Anity, Adriana i Jerzyka. Z okazji pierwszych urodzin syn pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otrzymał nie tylko górę prezentów, ale również naprawdę piękny tort, który zrobiła inna uczestniczka hitu TVN7! Tort Jerzyka to prawdziwe dzieło sztuki, a zrobiła go... Ania Wróbel z drugiej edycji programu!

Wczoraj obchodziliśmy szczególny dzień dla naszej rodziny 👨‍👩‍👦😊 pierwsze urodziny małego Jerzyka 💙- Anita napisała na Instagramie. (...) ten niesamowity tort przewieźliśmy prosto z Krakowa 🙈 tak jak wszyscy się spodziewali jest autorstwa naszej mistrzyni @aniawrobel , zgodnie z przewidywaniami jest to jeż 🦔 ale jaki?! Latający😁 - dodała była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"".

Internauci ruszyli z życzeniami dla Jerzyka i zachwycali się pięknym tortem.

- Super tort, Wszystkiego Co Najlepsze dla Jerzyka🎂🎂🎂

- Wszystkiego najlepszego z okazji 1szych urodzin 🎉🎉🎉 tort bombowy 😊

- Wszystkiego najlepszego dla synka ❤️ piękny torcik 👌- komentują fani.

Zobaczcie, jak Anita i Adrian świętowali pierwsze urodziny syna! Ależ oni są szczęśliwi! Przypominamy, że już za kilka miesięcy na świecie pojawi się drugie dziecko pary.

Podoba się Wam tort małego Jerzyka? My jesteśmy zachwyceni!

Anita i Adrian świętowali urodziny syna.

Piękny tort dla Jerzyka przygotowała Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Anita i Adrian oczekują teraz na drugie dziecko!

Będą mieć córeczkę!