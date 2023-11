Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" nadal się spotykają. Ich związek dopiero po programie, już bez obecności kamer, zaczął szybko się rozwijać. Adrian zaraził się od swojej partnerki pasją do jazdy konno. Z kolei Ilonie spodobało się ogrodnictwo. Na Instastories jakiś czas temu opublikowała zdjęcie ze szklarni i zapytała obserwatorów, czy ta praca do niej pasuje.

Reklama

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" oboje zadeklarowali, że święta chcą spędzić razem. A teraz Ilona pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z pierwszego spotkania z Adrianem. Zobaczcie, jak fotografię skomentował rolnik!

Ilona z "Rolnik szuka żony" wspomina pierwsze spotkanie z Adrianem!

Ilona na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z pierwszego spotkania z Adrianem w programie "Rolnik szuka żony". Kobieta nie mogła przyjechać na początkowe nagrania, ale mimo to chłopak zdecydował się zaprosić ją do swojego gospodarstwa. To wtedy po raz pierwszy zobaczyli się na żywo i od razu było widać, że Ilona spodobała się rolnikowi. Potem ich relacje nieco się ochłodziły, ale ostatecznie to ona została wybrana. Jak widać pierwsze wrażenie było kluczowe, bo para nadal jest razem.

Pod wspólnym zdjęciem opublikowanym na Instagramie Ilona napisała:

Adrian zobacz nasze pierwsze spotkanie ???????????? #pierwszespotkanie #rolnikszukażony #tvp1#tvpvod #dobryfotograf #uchwycicmoment #rolnikszukazony6

Na odpowiedź rolnika nie trzeba było długo czekać. W komentarzu pod fotografią napisał:

Oj jaka speszona ????????

Widać, że oboje nie czuli się pewnie przed kamerami. Co więcej Adrian sprawiał wrażenie zagubionego w sytuacji, gdy w jego gospodarstwie były jeszcze inne kandydatki. Wtedy robił wszystko, aby nikogo nie faworyzować i żeby żadna z kobiet nie została zraniona. Jednak już po ogłoszeniu decyzji, kiedy wybrał Ilonę, ich relacja nabrała zupełnie innego kształtu. Teraz poza programem dopiero widać, że są naprawdę zakochani.

Spójrzcie na ich wspólne zdjęcie!

Para randkę w programie "Rolnik szuka żony" spędziła nad morzem, gdzie oboje zadeklarowali, że są razem!

Facebook

Ilona i Adrian świetnie się dogadują, a widzowie programu życzą im powodzenia. Wy również?

Facebook