Adrian z "Rolnik szuka żony" jeszcze nigdy nie był aż tak romantyczny! Ilona to szczęściara 

Adrian z "Rolnik szuka żony" jeszcze nigdy tak pięknie nie powiedział o miłości do ukochanej! Ilona to szczęściara i trafiła na niezłego romantyka! Para poznała się na planie reality show TVP i jako jedyni z szóstej edycji stworzyli szczęśliwy związek. Fani uwielbiają ten duet i z niecierpliwością czekają na wieści o ślubie! Taka miłość w końcu nie zdarza się zbyt często.

Zobacz także: Tak namiętnego zdjęcia Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony" nie widzieliśmy nigdy wcześniej! Fani dopytują o ślub!

Adrian z "Rolnik szuka żony" o miłości do Ilony

Adrian z "Rolnik szuka żony" już niejednokrotnie udowodnił, jak bardzo zależy mu na Ilonie. Ukochana może liczyć na niego w każdej sytuacji. Wybranek staje w jej obronie również w sieci, kiedy na jej profilu pojawiają się nieprzyjemne komentarze.

Rolnik opublikował efekty wspólnej sesji zdjęciowej z Iloną. Radość na ich twarzach udziela się również oglądającym, ale to wpis, który dołączył do fotki jest czymś, na co warto zwrócić uwagę. Adrian jeszcze nigdy tak pięknie nie napisał o Ilonie:

Dla mnie najpiękniejszą nagrodą jest uśmiech najważniejszej osoby 😁

Fani wzruszeni jego słowami przyznali, że trzymają kciuki za ich relację:

- Miło Was widzieć tak szczęśliwych 😍 ślicznie ❤

- Aż miło popatrzeć na taką prawdziwa i szczera miłość ❤️😊 miłego dnia 😊

- Pięknie, abyście całe życie byli tak szczęśliwi

Ciężko się nie zgodzić!

Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co w jej życiu zmienił Adrian! Będziecie zaskoczeni!

Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" tworzą piękny i zgodny duet. Miło na nich popatrzeć!

Adrian i Ilona są jedyną parą z szóstej edycji "Rolnik szuka żony", którą nadal łączy uczucie. Czy w najbliższej przyszłości zdecydują się na ślub? Ich fani trzymają za to kciuki!