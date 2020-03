Ilona z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co w jej życiu zmienił Adrian! Będziecie zaskoczeni!

Ilona i Adrian z 6. edycji "Rolnik szuka żony" to jedyna para, której udało się stworzyć szczęśliwy i trwały związek. Obydwoje zyskali grono fanów, którzy bacznie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio na Instagramie Ilony pojawił się wpis, w którym partnerka Adriana wyjawiła, co zmieniło się w jej życiu odkąd jest z rolnikiem! To naprawdę rozczulające!

Ilona z "Rolnik szuka żony" wyjawiła, co zmieniło się w jej życiu dzięki Adrianowi!

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" tworzą wspaniały związek, który śledzi tysiące osób za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para bardzo przypadła do gustu widzom, którzy już nie mogą się doczekać, aż pojawi się informacja o ślubie tej dwójki! Póki co zakochani nie wspominają nic na ten temat. Jednak wiadomo, że obydwoje mają bardzo poważne wspólne plany! To jest po prostu prawdziwa, wielka miłość!

Ilona dzięki Adrianowi otworzyła się na nowe, życiowe doznania! Przekonała się nawet do pozowania do zdjęć i teraz na jej Instagramie często pojawiają się fotografie z pięknych sesji. Jednak to nie jest jedyna rzecz, która zmieniła się w życiu Ilony. Ostatnio na Instagramie uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawił się wpis, w którym partnerka rolnika wyjawiła, że dzięki Adrianowi przekonała się do... wesel!

Lubicie wesela? Ja się przyznam, że wcześniej niekoniecznie lubiłam, ale od kiedy jest Adrian, wszystko mi się pozmieniało 😊 - napisała Ilona na swoim Instagramie.

Fani w komentarzach pod postem Ilony cieszą się, że partnerka Adriana polubiła wesela i nie kryją, że z niecierpliwością czekają na ich imprezę weselną!

- Czekam na wasze ❤️❤️❤️❤️😍 - Na Waszym bym się pobawił 😎😁 - Cudowna para❤️❤️❤️😍😍😍 Czekam na Wasze ❤️ - Świetnie razem wyglądacie ❤️ Wytrwałości 😘 - No i super 👍Czasami ta druga połowa potrafi wielkie zmiany wprowadzić 😉 - piszą zachwyceni fani tej pary.

My również cieszymy się, że Adrian tak pozytywnie wpłynął na życie Ilony i oczywiście mocno trzymamy kciuki za tę parę!

Ilona i Adrian poznali się w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Tę uroczą dwójkę połączyło prawdziwe i piękne uczucie, które trwa do dziś!