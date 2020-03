Tak namiętnego zdjęcia Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony" nie widzieliśmy nigdy wcześniej! Fani dopytują o ślub!

Ilona i Adrian z 6. edycji "Rolnik szuka żony" są jedyną parą, która stworzyła trwały i szczęśliwy związek po zakończeniu programu! Losy uczestników w dalszym ciągu śledzi rzesza fanów, którzy już z niecierpliwością oczekują na ślub tej pary. Najnowsza wspólna fotografia zakochanych tylko potwierdza, że połączyło ich prawdziwe i ogromne uczucie. Tak namiętnego i romantycznego zdjęcia tej pary nie widzieliśmy jeszcze nigdy!

Ilona i Adrian zakochali się w sobie w programie "Rolnik szuka żony" i od tej pory są nierozłączni|! Związek tej pary za pośrednictwem mediów społecznościowych bacznie śledzi rzesza wielbicieli, którzy trzymają kciuki za ich uczucie. Wszyscy ich obserwatorzy z niecierpliwością czekają też na informacje o ślubie! Chociaż Ilona i Adrian póki co nie ujawniają żadnych informacji na temat swojego wesela, to jednak zdjęcia, które zamieszczają w sieci potwierdzają, że ich miłość jest prawdziwa i piękna!

Najnowsza fotografia, którą Adrian zamieścił na swoim Instagramie jest jednak naprawdę romantyczna i... namiętna! Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie z Iloną z pięknej chwili.

Fani zaczęli natychmiast komplementować Ilonę i Adriana! Wielbiciele pary nie kryją również swoich nadziei, że już wkrótce pojawi się informacja o ślubie tej dwójki!

- Oby był kolejny ślub w rolniku 😍👏

- Pięknie nic dodać nic ujać

- Miło się na was patrzy😊😊

- Idealna para

- Hihi ta Pani co nie lubiła zdjęć 😉ale wiadomo razem to co innego😉Wszystko się zmienia Najlepszego dla Was 😉 - piszą zachwyceni fani.