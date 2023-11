W ostatnim odcinku „Rolnik szuka żony” uczestnicy odwiedzili swoje kandydatki w ich domach. Spotkanie Marleny i Seweryna zakończyło się awanturą i widzowie programu byli świadkami burzliwego rozstania pary. Teraz przyszedł czas na wspólne randki i wyjazdy tylko we dwoje, a za tydzień 1 grudnia zostanie wyemitowany ostatni odcinek 6. sezonu „Rolnik szuka żony”! Najbardziej zaskakującym spotkaniem okazał się wyjazd Marty i Sławomira! Już od pierwszych chwil okazało się, że mają inne oczekiwania wobec ich relacji... Jak się potoczyła ich randka?

Marta i Sławomir na randce w górach!

Początkowo rozmowa pary dotyczyła jedynie pogody, co zaczęło irytować Martę. Potem przyszedł czas na wspólne wyjście, które też jej się nie spodobało! Jedną z atrakcji na randce Marty i Sławomira było robienie oscypków. Kobieta od razu przyznała, że nie lubi tego rodzaju sera i bez entuzjazmu podeszła do zadania. Widać, że z każdą godziną była coraz bliższa rezygnacji z relacji z rolnikiem.

Sławek jest spokojny, cierpliwy i zaradny i myślę, że w każdej sytuacji sobie poradzi. Jego przyszłą partnerka na pewno z nim nie zginie. Chciałabym się zakochać, ale miłość boli - powiedziała Marta.

Z kolei Sławomir tak określił ich związek:

Traktuję ją jak dobrą przyjaciółkę i chyba niektóre związki polegają na tym, że pary są jak najlepsi przyjaciele. (...) Ja się nie spieszę. Będzie czas, będziemy się poznawać - dodał Sławomir o swojej kandydatce.

Szokując kolacja Marty i Sławomira!

Przed kolacją ja jestem pozytywnie nastawiony - wyznał Sławomir, z kolei Marta zadeklarowała: Powiem krótko i na temat - chcę, poznawajmy się ! Jednak kiedy usiedli przy wspólnym stole i sięgnęli po kieliszki do toastu zaczęło się robić bardzo niezręczne, a z każdą minutą było tylko gorzej!

Nie wiem, czy mu na mnie zależy! Nie wiem, co mu się stało? - powiedziała Marta do kamery. A Sławomir wprost przy stole wyznał:

Przecież my nie umiemy ze sobą nawet rozmawiać!

Po tych słowach kobieta zdecydowała się na szczere wyznanie i powiedziała, że na gospodarstwie i u niej w domu Sławomir zachował się zupełnie inaczej. Co prawda para próbowała żartować i pojawiły się nawet elementy flirtu, ale ostatecznie oboje bali się tej rozmowy, decyzji, które mieli podjąć i widać, że nie czuli się komfortowo w swoim towarzystwie. W końcu to Marta zapytała Sławomira wprost:

To zaprosisz mnie do siebie?

Jeżeli będziesz miała chęć i nie przeraża się, to wszystko - odpowiedział jej rolnik z wymuszonym uśmiechem! Co Marta przed kamerami podsumowała: Wprosiłam się do Sławka na gospodarstwo!

Sławomir pozwoli Marcie wyjechać do Anglii?

Sławomir przyznał, że decyzja, którą ma podjąć jest bardzo poważna i dosyć lat stracił na szukanie miłości. Dodał też, że nie chciałby, aby Marta wyjeżdżała do Anglii, ale nie może zatrzymać jej na siłę. Oboje ustalili, że relacja zostaje otwarta i po kolejnym spotkaniu zdecydują, czy jeszcze się spotkają. Jednak zachowanie Marty było dosyć jednoznaczne. Kobieta widzi, że Sławomir nie traktuje jej jak partnerki, ale jak przyjaciółkę. Na koniec dodała:

Trudno mi sobie go wyobrazić, jako swojego partnera na chwilę obecną, po tej dzisiejszej kolacji.

Nastroje Marty i Sławomira po "nieudanej" kolacji!

Następnego dnia oboje zachowywali się zupełnie inaczej i podjęli decyzję, że jednak spróbują kontynuować tę relację i zobaczą, jak to wszystko się potoczy. Marta obiecała, że odwiedzi rolnika na gospodarstwie, ale chciała usłyszeć, że on tego faktycznie chce:

Być może Marta by chciała, żebym za nią podjął decyzję. Ja muszę od niej usłyszeć, że to jest to miejsce w którym chce być. Chce, żeby jej decyzja była przemyślana. Nie wierzę w związki na odległość. Myśli jest wiele, ziarenko nadziei też się buduje, że tu wrócę nie sam!

Po tych słowach dodała:

Czasem ta rozmowa nam wychodzi! - powiedziała na koniec Marta z nadzieją w głosie!

Za tydzień finałowy odcinek "Rolnik szuka żony", jednak już teraz jeden z fanów programu zdradził, że para nie jest razem!

screen TVP

Ostatecznie Marta i Sławomir zdecydowali, że będą się spotykali!

screen TVP

Sławomir boi się, że Marta nie odnajdzie się na gospodarstwie!

screen TVP