Adi Kowalski to stosunkowo młoda postać na polskim rynku muzycznym, który dał się poznać szerszej publiczności występując w "Mam talent". Wraz z chórem Sound'n'Grace dotarł nawet do finału jednej z edycji show. Po programie sporadycznie mogliśmy go oglądać w różnych reklamach. Z czasem jednak Adi zaczął istnieć w świadomości słuchacza jako solowy wokalista.

W swojej muzyce łączy wiele nurtów muzycznych, dzięki czemu szybko stał się ulubieńcem mediów i słuchaczy, dzięki czemu jest o nim coraz głośniej. Niedawno podpisał kontrakt płytowy z jedną z największych wytwórni muzycznych w naszym kraju. Singlem promującym debiutancki album został utwór "Do diabła z miłością", który wyróżnia się bardzo chwytliwym tekstem oraz mocno zapadającą w pamięć melodią. Pojawił się nawet w wiosennej ramówce stacji Viva.

Reżyserią teledysku zajął się Błażej Szychowski, znany ze współpracy z Dodą.

Ulubieniec Kozyry z "Mam talent" wydał nowy singiel: