Adele schudła jeszcze bardziej? Wokalistka pokazała nowe zdjęcie

Adele przeszła jedną z najgłośniejszych metamorfoz ostatnich lat w świecie show-biznesu. Nam również opadły szczęki, kiedy zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia bardzo szczupłej artystki. Adele schudła na diecie sirtfood ( Dieta sirtfood. To na niej Adele schudła ponad 40 kilogramów! ). Adele poprowadziła ostatni odcinek "Saturday Night Live", w którym wyglądała jak milion dolarów! Odchudzona o około 50 kilogramów piosenkarka zaprezentowała się wszystkim w czarnej opiętej sukience z odsłoniętym dekoltem i bosko podkreśloną talią. Adele ma duże poczucie humoru, co udało się jej wykorzystać w rozrywkowym programie: Wiem, że wyglądam dużo inaczej niż ostatnim razem, kiedy mnie widzieliście. Ale przez restrykcje spowodowane Covidem i utrudnienia w podróżowaniu musiałam wziąć lekki bagaż i mogłam wziąć tylko połowę siebie. To jest połowa, którą wybrałam - powiedziała Adele w "Saturday Night Live". My kochamy Adele za taki dystans do siebie! Uważamy, że wygląda teraz genialne. Pamiętajcie jednak, że najważniejsza nie jest zmiana w wyglądzie, a zmiana w psychice! Zobacz także: Adele pokazała niepublikowane zdjęcia. Na nich dokładnie widać jak bardzo schudła Poniżej możecie zobaczyć całe wideo z ostatniego odcinka "Saturday Night Live". Adele dała czadu! To naprawdę niesamowite, jak dużą metamorfozę przeszła Adele. To jedno z pierwszych zdjęć po schudnięciu, jakie Adele opublikowała w sieci. Tak Adele wyglądała przed metamorfozą... A tak po! Adele schudła nawet 50 kilogramów - podają zagraniczne źródła.