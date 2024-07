1 z 9

Adam Zdrójkowski jest zakochany? Gwiazdor Rodzinka.pl pokazał na Instagramie zdjęcie z Open'er Festival, na którym widzimy go bawiącego się w towarzystwie przyjaciół i pewnej pięknej blondynki. Na jednym ze zdjęć Adam Zdrójkowski całuje tajemniczą blondynkę... Czy to jego nowa dziewczyna? Aktor nigdy nie chwalił się na salonach swoją miłością, ani nie opowiadał w mediach o swoich dziewczynach. Czyżby teraz był w poważnym związku? Spytaliśmy go o to! Co nam odpowiedział? Sprawdź na kolejnej stronie!

AKTUALIZACJA:

Adam potwierdza, że Wiktoria to jego nowa dziewczyna!

