„Fakt” zapytał Adama Zdrójkowskiego, czy faktycznie Kuba może być zazdrosny i jak się zachowuje. Okazuje się, że młody aktor nie wie, jak czuje się jego brat.

– Ciężko mi powiedzieć. Zupełnie nie wiem, co siedzi w jego głowie. Nie wiem też, dlaczego nie gra. Może stracił motywację, żeby to robić, może go to już nie rajcuje. Na razie nigdzie go nie widzę - wyznał Adam.