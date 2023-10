Maciek podczas swojego pobytu w "Hotelu Paradise" miał trzy partnerki: Sandrę, Martę i Olę. Relacja, która łączyła go z Martą wydawała się na tyle poważna, że kiedy Maciej zapytany, co by było gdyby Marta ponownie wróciła na Bali, odpowiedział, że nic, ponieważ to skończony rozdział, widzowie byli w szoku. Adam z rozmowie z Party.pl wytłumaczył ówczesny punkt widzenia przyjaciela. Nie chciałby, żeby Maciej był źle odbierany, ponieważ program rządził się swoimi prawami.

Jak zachowanie Maćka wyglądało z perspektywy uczestnika programu i czy naprawdę było krzywdzące dla Marty?

