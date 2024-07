Tylko u nas! Byliśmy za kulisami koncertu Adama Sztaby w Teatrze Roma w Warszawie z okazji 10-lecia jego Orkiestry. Znany kompozytor, dyrygent oraz juror programu "Must be the music" ma za sobą dekadę pracy scenicznej ze swoim doskonałym zespołem muzyków. By uczcić ten jubileusz w Teatrze Muzycznym Roma odbył się specjalny koncert z udziałem wielu znanych osobistości, m.in. Natalii Kukulskiej, Kuby Badacha, Kasi Wilk oraz Piotra Cugowskiego. Atmosfera była niesamowita! A jak sam maestro ocenia 10 lat pracy ze swoim zespołem?

Niedawno, jak zagraliśmy jeden z koncertów tej trasy, to przyszedłem do orkiestry, wypiliśmy toast i mówię: "Drodzy, ja naprawdę nie wiem, co dalej. Jesteście tak sprawnym, wspaniałym tworem, tak perfekcyjnym, że ja już trochę nie wiem, co dalej. (...) Doszliśmy do takiego punktu, który mnie samego zaskakuje" - powiedział Adam Sztaba w wywiadzie dla Party.pl.

A czego życzą Adamowi koledzy z pracy? Kuba Badach:

Żebyś miał całe życie Party.pl!

Adamowi Sztabie w próbach przed koncertami już teraz towarzyszy synek Leopold. ;)