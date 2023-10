Udział Adama w "Hotelu Paradise" wyzwalał skrajne emocje wśród widzów. Szczególnie sytuacja z Martyną wywołała oburzenie wśród oglądających, mimo tego, że sama Martyna nie konfrontowała tego zdarzenia z pozostałymi uczestnikami show. Czy Adam zgłosił się do programu, aby znaleźć miłość? Ostatecznie wraz z Violą dotarli prawie do ścisłego finału, jednak ich relacja nie przetrwała po programie. A może meldując się w "Hotelu Paradise" zależało mu na wygranej pieniężnej lub na popularności, dzięki której mógłby się dalej rozwijać? Koniecznie zobaczcie, co nam zdradził na temat swoich ówczesnych planów.

