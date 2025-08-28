Do brutalnego ataku na Adama Niedzielskiego doszło w środę, 27 sierpnia, po południu. Były minister zdrowia opuszczał restaurację w Siedlcach, kiedy został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Napastnicy wykrzykiwali hasło: „śmierć zdrajcom ojczyzny”, po czym uderzyli Niedzielskiego w twarz. Gdy upadł, kontynuowali napaść, kopiąc go leżącego na ziemi.

Adam Niedzielski trafił do szpitala po pobiciu

W wyniku ataku Adam Niedzielski został przewieziony do miejscowego szpitala w Siedlcach. Były minister dochodzi do siebie po pobiciu. Choć nie ujawniono szczegółów dotyczących obrażeń, wiadomo, że na szczęście były minister nie odniósł poważnego uszczerbku na zdrowiu, a jego życiu nic nie zagraża. W czwartek, 28 sierpnia Niedzielski zabrał głos po pobiciu i opublikował wpis w mediach społecznościowych. Postanowił raz jeszcze skomentować incydent - tym razem w Polsat News - i opisać swoją sytuację.

Adam Niedzielski zmaga się z hejtem od dawna

W rozmowie z Polsat News Adam Niedzielski opisał atak oraz odniósł się do narastającej fali nienawiści, której doświadczał zarówno podczas pełnienia urzędu, jak i po odejściu z rządu. Podkreślił, że po odebraniu mu ochrony przez MSWiA czuł się osamotniony i bezradny wobec gróźb i nienawiści, z jaką się mierzył.

Dostawałem hejt zarówno w czasie pełnienia urzędu, jak i potem. To pokazuje, jak on eskaluje. (...) Po zakończeniu urzędu siłą rzeczy przestałem pełnić funkcję. Jako zwykły obywatel trudno mi było zgłaszać wszystkie sytuacje związane z hejtem wyjaśnił.

W dalszej części były minister postanowił zaapelować do polityków, by po incydencie z jego udziałem zastanowili się, dokąd może zaprowadzić dalsza polaryzacja społeczeństwa. Dodał, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie kolejnych kroków.

Jestem w dużych emocjach i nie podjąłem jeszcze decyzji. (...) Porzuciłem życie publiczne, staram się być z daleka od polityki, jednak nawołuję do polityków, żeby podjęli jakąś refleksję. Te podziały doprowadzają do eskalacji przemocy przekazał w Polsat News.

Maciej Kierwiński komentuje odebranie ochrony Adamowi Niedzielskiemu

Do sprawy odniósł się również Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Wyjaśnił, że ochrona Służby Ochrony Państwa przysługiwała Adamowi Niedzielskiemu do grudnia 2023 roku. W październiku 2023 roku szef SOP wystąpił o odebranie ochrony. Kierwiński zaznaczył, że sam Niedzielski w sierpniu 2023 roku zrezygnował z zabezpieczeń technicznych w swoim mieszkaniu. Podkreślił, że SOP nie chroni automatycznie wszystkich byłych ministrów i premierów, a decyzje podejmowane są na podstawie analiz.

Policja zatrzymała sprawców pobicia Adama Niedzielskiego

Po ataku sprawcy sami zgłosili się na policję i zostali zatrzymani. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za udział w pobiciu. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sam Adam Niedzielski przyznał, że ze względu na silne emocje nie podjął jeszcze decyzji, jakie kroki zamierza podjąć. Wezwał jednak polityków do refleksji nad eskalacją przemocy, która jego zdaniem jest skutkiem pogłębiających się podziałów politycznych w Polsce.

Donald Tusk skomentował napaść na Adama Niedzielskiego

Atak na Adama Niedzielskiego, który może mieć podłoże polityczne, wywołał duże poruszenie zarówno wśród członków rządu, jak i opozycji. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk, który podkreślił, że sprawcy nie będą mogli liczyć na żadne okoliczności łagodzące. Poinformował, że winni trafią do więzienia. Dodatkowy komentarz w tej sprawie opublikował Kierwiński, który potwierdził, że napastnicy poniosą odpowiedzialność za przestępstwo.

Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości napisał na platformie X Donald Tusk.

Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach policji! Tak jak deklarował premier @donaldtusk - zero litości. Każdy kto łamie prawo, każdy kto dopuszcza się agresji będzie za to odpowiadał przekazał Kierwiński.

