Kancelaria Prezydenta RP opublikowała specjalne nagranie z udziałem Karola Nawrockiego oraz pierwszej damy. W materiale wideo para prezydencka zachęca Polaków do aktywnego udziału w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

Prezydent Karol Nawrocki i Marta Nawrocka czytają poezję

W nagraniu, które pojawiło się na oficjalnych kanałach prezydenta RP w mediach społecznościowych Karol Nawrocki wystąpił wraz z pierwszą damą. Razem z Martą Nawrocką przeczytali fragment poezji Jana Kochanowskiego. Głowa państwa podkreśliła znaczenie twórczości tego artysty nie tylko w kontekście dziedzictwa kulturowego Polaków, ale także w odniesieniu do czasów obecnych.

To twórczość głęboka, napisana piękną polszczyzną. Choć opowiada o minionych czasach, wciąż łatwo odnaleźć w niej nas samych – współczesnych Polaków powiedział prezydent Nawrocki.

Karol i Marta Nawroccy promują Narodowe Czytanie 2025

W 2025 roku Narodowe Czytanie koncentruje się na twórczości Jana Kochanowskiego. W ramach promocji wydarzenia Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka zachęcają do wspólnej lektury fraszek, pieśni i trenów.

Prezydent zaznaczył, że poezja Jana Kochanowskiego „towarzyszy Polakom od pokoleń i zawiera mądrą refleksję o ojczyźnie, troskę o dobro wspólne i pomyślność Rzeczypospolitej”. Pierwsza dama z kolei przypomniała, że w dziełach poety „obecne są zarówno radość i smutek, jak i pocieszenie oraz pochwała życia”.

Razem z małżonką wierzymy, że czytanie polskich lektur powinno być naszym wspólnym zadaniem. Chcemy, by każdy absolwent polskiej szkoły czuł dumę z bycia Polakiem powiedział prezydent RP.

Nagranie mogło wywołać spore zaskoczenie ze względu na moment, w którym pojawiło się w mediach. Warto przypomnieć, że niedawno prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. To rozpoczęło ostrą dyskusję wśród polityków.

Czym jest Narodowe Czytanie i kto je zainicjował?

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest popularyzacja klasyki polskiej literatury. Została zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od tego czasu wydarzenie odbywa się co roku, tradycyjnie w pierwszą sobotę września.

Inicjatywa zakłada wspólne czytanie wybranych dzieł literackich – zarówno przez przedstawicieli władz, jak i lokalne społeczności. Do tej pory czytano m.in. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, dramaty Gabrieli Zapolskiej czy dzieła Elizy Orzeszkowej.

Finał Narodowego Czytania 2025 zaplanowano na 6 września. Wydarzenia towarzyszące akcji odbędą się w setkach miejscowości w Polsce i za granicą, gdzie polskie szkoły i organizacje kulturalne aktywnie pielęgnują dziedzictwo narodowe. Podczas spotkań odczytywane będą fragmenty dzieł Jana Kochanowskiego, a w rolach lektorów wystąpią nie tylko politycy, ale także uczniowie, nauczyciele, artyści i mieszkańcy.

