Do szokującego incydentu doszło w środę, 28 sierpnia w Siedlcach. Były minister zdrowia, Adam Niedzielski, został pobity i trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Jak potwierdziła siedlecka policja, natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia służby rozpoczęły ustalanie sprawców i zabezpieczyły m.in. zapis z monitoringu. W czwartek rano służby poinformowały, że napastnicy zostali zatrzymani. Wcześniej głos zabrał były minister zdrowia.

Adam Niedzielski trafił do szpitala. Wiemy, kim są sprawcy pobicia

Sprawcami pobicia są dwaj mężczyźni - 35 i 39-letni mieszkańcy Siedlec. Według relacji mł. asp. Barbary Jastrzębskiej z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, poszukiwani sami zgłosili się na komendę około godziny 22:00. W momencie zgłoszenia byli pod wpływem alkoholu - mieli po około 2 promile w organizmie. Zostali natychmiast zatrzymani przez funkcjonariuszy.

Mł. asp. Barbara Jastrzębska przekazała, że mężczyźni nie zostali jeszcze przesłuchani - policja planuje przeprowadzić czynności, gdy wytrzeźwieją. Ich tożsamość została bardzo szybko ustalona dzięki jednemu ze świadków, który był z nimi w stałym kontakcie. Policjanci przesłuchali kolejnych świadków oraz zabezpieczyli materiał dowodowy, który został już przekazany do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Tam zapadnie decyzja o kwalifikacji prawnej czynu.

Zgromadzony przez policję materiał dowodowy trafił już do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. To tam zapadnie decyzja, jak zakwalifikowany zostanie czyn dokonany na Adamie Niedzielskim. Śledztwo wciąż trwa, a opinia publiczna z niecierpliwością czeka na dalszy rozwój wydarzeń.

Adam Niedzielski zabrał głos po pobiciu

Adam Niedzielski opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że „całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej”. Słowa te wywołały lawinę komentarzy i rozgrzały debatę publiczną.

Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę Was uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych przekazał we wpisie Niedzielski.

W dalszej części były minister zdrowia podziękował pogotowiu ratunkowemu i Szpitalowi Wojewódzkiemu w Siedlcach za szybką pomoc i wsparcie. Zwrócił się też z podziękowaniem do policji „za sprawne działania oraz szczególną staranność w zebraniu materiału dowodowego”.

Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiść, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra (spraw wewnętrznych i administracji Marcina) Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację dodał Niedzielski.

Adam Niedzielski przebywa w szpitalu. Komunikat ws. stanu zdrowia byłego ministra

W rozmowie z mediami dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr Mariusz Mioduski potwierdził w środę, że poszkodowany, który trafił po pobiciu do placówki, to były minister zdrowia Adam Niedzielski. Ujawnił też szczegóły dotyczące jego stanu.

Nie są to bardzo poważne obrażenia poinformował.

Dodał wówczas też, że najprawdopodobniej pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.

