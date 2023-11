1 z 5

Na początu czerwca Adam Nawałka ogłosił, że jednym z piłkarzy, który pojedzie na Mundial 2018, jest Rafał Kurzawa! Już teraz więc spieszymy się z odpowiedzią, kim jest! Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o nowej nadziei polskiej kadry.

Kim jest Rafał Kurzawa?

Rafał Kurzawa jest pomocnikiem w śląskim klubie Górnik Zabrze. W styczniu tego roku skończył 25 lat. Jako junior trenował w takich klubach jak: Zgoda Olszowa, Sokół Świba, Marcinki Kępno i Górnik Zabrze. W reprezentacji Polski zadebiutował już w 2017 roku, kiedy to podczas meczu z Meksykiem w 83. minucie zastąpił Macieja Rybusa. Jak sprawdzi się na murawie podczas Mundialu? Dziś być może zobaczymy go podczas meczu towarzyskiego Polski z Chile - czy wtedy pokaże na co go stać?

Na kolejnych slajdach kolejne informacje na temat Rafała!

