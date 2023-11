Adam Małysz w rozmowie z "Super Expressem" skomentował medialne doniesienia o problemach Piotra Żyły. Czy rozstanie z żoną rzeczywiście wpłynęło na formę skoczka?

Jeśli tak jest, to dobrze się kamufluje. Ani trenerzy, ani ja nie zauważyliśmy takiego wpływu. Ale nie jestem w jego głowie. Tylko on sam może to stwierdzić - przyznał Adam Małysz.