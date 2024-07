1 z 8

Adam Fidusiewicz wziął udział w sesji dla kanadyjskiego pisma "Vulcan"! Aktor rozpoczął współpracę z londyńską agencją aktorską, która zapronpoowała mu sesję zdjęciową do modowego magazynu. To bardzo dobry czas gwiazdora! Adam Fidusiewicz właśnie wystąpi w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której pokaże na co go stać. Poza tym, swoją premierę miał serial "Bodo", gdzie Fidusiewicz wciela się w rolę Hansa - przyjaciela, a zarazem konkurenta Eugeniusza Bodo. Tymczasem zobaczcie tę wyjątkową sesję! W takim wydaniu aktora jeszcze nie widzieliśmy!

