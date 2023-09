Adam Ferency zdradził żonę z 30 lat młodszą aktorką. Dowiedział się o dziecku i wpadł w szał

Dziś mało kto wie, że znany aktor, Adam Ferency, ma na swoim koncie romans z koleżanką w branży. Być może nie byłoby to aż tak szokujące, gdyby nie fakt, że był wtedy żonaty. To dopiero początek rewelacji wokół tego tematu.

Adam Ferency zdradził żoną z młodszą aktorką

Zdecydowana większość zna go z roli kamerdynera w serialu "Niania", ale na swoim koncie ma całą gamę ról w produkcjach na małym i dużym ekranie, a także na deskach teatru. Chociaż Adam Ferency działa w aktorstwie od lat, od samego początku unika blasku fleszy, gwiazdorskich wydarzeń i raczej stroni od wywiadów.

Mimo to do mediów co jakiś czas przedostają się informacje nt. jego życia prywatnego, choć on sam konsekwentnie ich nie komentuje. W tym miejscu warto wspomnieć, że w 2021 roku wybuchła niemała afera związana z aktorem, ponieważ Adam Ferency nietrzeźwy pojawił się na spotkaniu z fanami. Wtedy jedynie krótko wypowiedział się na ten temat.

Organizatorka przerwała to spotkanie, uzasadniając to moją niedyspozycją. Fakt, byłem nietrzeźwy. Bardzo tego żałuję. To był przypadek. Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Ale tak się czasami zdarza

AKPA/Gałązka

Zobacz także: Nie żyje znany aktor. "Będziemy tęsknić za jego ciepłem"

To natomiast nie jest jedyna afera z jego udziałem. Sporo wcześniej, bo w 2005 roku, a w mediach aż huczało na temat... romansu aktora z koleżanką po fachu. Adam Ferency już wtedy był żony, ale gdy poznał na planie młodszą o 30 lat Patrycję Soliman, stracił dla niej głowę. Mówiono, że połączyło ich gorące uczucie, któremu nie potrafili się oprzeć.

Krótko potem aktorka odkryła, że jest w ciąży, ale gdy Adam Ferency się o tym dowiedział, miał ponoć wpaść w szał i rzucić w kierunku kochanki, że "zostanie samotną matką". Po tym romans miał się zakończyć, jednak pojawiły się informacje, że aktor wspiera Patrycję finansowo.

AKPA/Gałązka

Zobacz także: Maria Dębska miała spotykać się z Dawidem Podsiadło. Wypłynęły zdjęcia u boku innego mężczyzny

Oboje nie komentowali sprawy. Dopiero w 2008 roku Patrycja Soliman przyznała w rozmowie z "Twoim Imperium":

Nigdy nie miałam dylematu: kariera czy dziecko. Los zdecydował za mnie, ale cieszę się, że stało się, jak się stało

Żona aktora wybaczyła mu zdradę i postanowiła nie wnosić o rozwód. Tworzą małżeństwo do dziś.