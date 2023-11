1 z 5

Grupa ochotników, która zdecydowała się ruszyć na pomoc Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi, po kilku dniach od zakończenia akcji ratowniczej na Nanga Parbat wróciła do bazy pod K2. Adam Bielecki, Denis Urubko i Piotr Tomala, po uratowaniu francuskiej himalaistki, dopiero teraz mogli wrócić do swoich kolegów z którymi planują zdobycie szczytu K2. Wśród nich nie ma ju.z czwartego uczestnika akcji ratowniczej - jak informują media, Jarosław Botora ze względów osobistych musiał wrócić do Polski.

Adam Bielecki skomentował poruszający wywiad z Elisabeth Revol, w którym opowiedziała o dramacie Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat...

