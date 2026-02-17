Ada z „Rolnika” pokazała się w naturalnej odsłonie. „Też jestem człowiekiem”
Adrianna Tyszka, znana z udziału w programie „Rolnik szuka żony”, ponownie zaskoczyła fanów. Tym razem żona rolnika pokazała się bez filtrów i makijażu, a jej naturalny wygląd od razu przyciągnął uwagę internautów.
Adrianna Tyszka wzięła udział w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, gdzie odnalazła miłość swojego życia – Michała Tyszkę. Obecnie Ada pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z obserwatorami swoim prywatnym życiem. W najnowszym wpisie wyznała, że najbardziej lubi siebie w naturalnej odsłonie. Jej zdjęcie bez filtrów i makijażu spotkało się z dużą aprobatą internautów.
Ada z „Rolnika” pokazała się bez makijażu
Ada i Michał Tyszka to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych par w historii programu „Rolnik szuka żony”. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, a ich życiem prywatnym wciąż interesuje się wielu fanów jeszcze z czasów emisji show.
Adrianna Tyszka ponownie zaskoczyła obserwatorów nowym zdjęciem. Zupełnie naturalna, bez filtrów i makijażu, przyciągnęła uwagę internautów. Ada nie ukrywa, że właśnie w takim wydaniu lubi siebie najbardziej. We wpisie podkreśliła, że chce prowadzić swoje media społecznościowe w sposób szczery i zgodny ze sobą.
Tak lubię najbardziej… bez filtrów,bez makijażu ,w bluzce Micha. Lubię ładnie wyglądać, ale lubię też po prostu być 'po domowemu'. Pragnę tworzyć profil autentyczny, żebyście pamiętali ,że też jestem człowiekiem , buziaki
Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Fani Adrianny z uznaniem komentowali jej najnowsze zdjęcie, nie szczędząc komplementów.
Jak nastolatka.
Ada, tak wyglądasz pięknie , naturalnie i młodo
Metamorfoza Ady z "Rolnik szuka żony"
Adrianna Tyszka z „Rolnika" zaskoczyła ostatnio sporą metamorfozą. Żona rolnika całkowicie odmieniła swoją fryzurę. Znana z długich włosów, zdecydowała się na drastyczne cięcie! Teraz Ada ma włosy sięgające zaledwie do ramion. Swoją przemianą pochwaliła się również na Instagramie, gdzie nowa fryzura szybko spotkała się z entuzjastyczną reakcją fanów.
W nowy rok wchodzę z nowymi pomysłami i nową energią! Ach i z nowymi włosami! Mam nadzieję ,że zostaniesz ze mną na dłużej
