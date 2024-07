Ada Fijał jest na Fashion Weeku w Nowym Jorku. Aktorka korzysta z tego, że może spotkać światowe królowe mody. I jako jedna z nielicznych polskich gwiazd Ada Fijał ma zdjęcie z Victorią Beckham!

Gwiazda "Barw Szczęścia" pochwaliła się zdjęciem z Victorią na swoim Facebooku i widać było, że jest bardzo szczęśliwa, że mogła poznać osobiście projektantkę. Teraz Adzie Fijał udało się namówić do wspólnego zdjęcia guru mody na świecie i kobietę, która rządzi biblią mody - Annę Wintour, czyli naczelną amerykańskiego Vogue''''a!

Ada Fijał na zdjęciu z Anną Wintour

Jeśli spotkanie z Victorią Beckham jest marzeniem każdego fashionisty, to poznanie Anny Wintour jest jak spełnienie bajkowego snu. A my czekamy na filmik "Peszyn for Feszyn" z Anną Wintour w roli głównej!

Ada Fijał na Fashion Weeku w Nowym Jorku pozuje z Anną Wintour:

#NYC Tyle inspiracji!!!???? co krok to lepsza???? I co tu wybrać?????#DIY #peszynforfeszyn #yt #fashionweeknyc2015 #annawintour #bestanna #vogue #vogueusa #meeting #nyc #miło ????????????



Zazdrościmy!

Ada Fijał na jesiennej konferencji ramówkowej TVP 2015

Ada Fijał 2015: