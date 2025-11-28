Związek Moniki Goździalskiej i Bartka, który w przeszłości przeżywał już kryzysy, tym razem zakończył się definitywnie. 45-letnia celebrytka, znana z występów w reality show i aktywności na Instagramie, w rozmowie z mediami przyznała, że ich relacja to już przeszłość. Co się stało?

Monika Goździalska potwierdza rozstanie z partnerem

Fani celebrytki jakiś czas temu zauważyli, że z jej konta na Instagramie zniknęły wszystkie zdjęcia z jej partnerem. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to często oznaka rozstania. Nic więc dziwnego, że fani Moniki Goździalskiej rozpoczęli spekulacje na ten temat.

Niestety ich obawy okazały się słuszne. W rozmowie z reporterem Pomponika celebrytka oficjalnie potwierdziła rozstanie ze swoim wieloletnim partnerem.

No cóż, coś się tam wydarzyło, coś się zakończyło. Życzę mu powodzenia. (...) - powiedziała Monika Goździalska

Relacja Moniki Goździalskiej i Bartka trwała wiele lat i nie była wolna od trudnych momentów. Para wcześniej również przechodziła przez przerwy w związku, jednak tym razem – jak dodała w dalszej części wywiadu Monika Goździalska – rozdział został oficjalnie zamknięty. Celebrytka jednak nie chciała zbyt długo rozwodzić się na ten temat i nie wyjawiła przyczyn rozstania.

To nie jest temat do rozmowy, ja mam szerokie plany, wielkie serce, miłość is in the air so, wiesz jakby do przodu. (...) Myślę, że rozdział został zamknięty, zabity dechami i myślę, że ciężko by było, żeby cokolwiek z tego złożyć, zwłaszcza, że jakby nasze serca są już gdzie indziej - dodała

