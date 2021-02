W weekend książę Karol cały we łzach, dziś książę William zabiera głos! Co się dzieje z księciem Filipem?

Ostatnio w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie brakuje emocji. Radość miesza się ze strachem... Mówi się, że jedni się rodzą, aby inni mogli odejść. Na Brytyjczyków padł blady strach, że mogą stracić księcia Filipa, który 16 lutego trafił do szpitala. Książę Filip w czerwcu tego roku skończy już 99 lat. Aktualnie jest hospitalizowany, ale jak wiadomo, nie ma to związku z koronawirusem. Jak do tej pory, brytyjska prawa informowała, że monarcha czuje się dobrze. Wczoraj jednak świat obiegły zdjęcia księcia Karola wychodzącego ze szpitala, a jego oczy były pełne łez. Dziś książę William wydał oficjalne oświadczenie w sprawie zdrowia księcia Filipa. Jak się czuje mąż Elżbiety II? Dlaczego książę Sussex postanowił zabrać głos?

Książę William oficjalnie o stanie zdrowia księcia Filipa

W życiu brytyjskiej rodziny królewskiej wiele się dzieje. Królowa Elżbieta II i książę Filip powitali na świecie prawnuka. Księżniczka Eugenia urodziła syna, któremu nadała imię August Philip Hawke Brooksbank. Dziecka spodziewają się także książę Harry oraz Meghan Markle a także Zara Tindall (córka księżniczki Anny - córki Elżbiety II i księcia Filipa) oraz Mark Phillips.

Niestety radosne nowiny przeplatają się z tymi smutnymi. 16 lutego 99-letni książę Filip trafił do szpitala. W minioną sobotę odwiedził go książę Karol, a według relacji świadków, po wyjściu z placówki miał mieć łzy w oczach a na jego twarzy widać było zatroskanie. To wprawiło Brytyjczyków oraz dziennikarzy w niepokój. Jednak jak zapewnia BBC książę Filip ma opuścić szpital już za kilka dni.

Niespodziewanie jednak głos w sprawie zdrowia dziadka zabrał sam książę William. Przebywał wówczas w ośrodku szczepień King's Lynn w Norfolk, gdzie bezpośrednio zapytano go o stan księcia Filipa:

Tak, wszystko w porządku mają go na oku - powiedział, puszczając "oczko"

Książę Filip trafił do szpitala z uwagi na złe samopoczucie. Do placówki pojechał sam i wszedł o własnych siłach. Konkretny powód nie został ujawniony, jednak wiadomo, że nie chodzi o koronawirusa. Książę Filip i królowa Elżbieta II zostali zaczepieni na koronawirusa w styczniu. Z niecierpliwością czekamy na opuszczenie szpitala przez monarchę.

EastNews

W minioną sobotę księcia Filipa w szpitalu odwiedził książę Karol. Wizyta trwała 30 min.