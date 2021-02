Książę Filip wciąż w szpitalu. Odwiedził go książę Karol, pojawiły się łzy...

Książę Filip wciąż przebywa w szpitalu. Mąż królowej Elżbiety trafił do placówki w Londynie we wtorek 16 lutego ze względu na złe samopoczucie. Pałac Buckingham nie podaje oficjalnej przyczyny hospitalizacji 99-letniego monarchy, wiadomo jednak, że nie jest ona związana z koronawirusem - jakiś czas temu książę i królowa zostali bowiem zaszczepieni. Według przekazów zagranicznej prasy książę Filip czuje się dobrze, a pobyt w szpitalu wynika z ostrożności lekarzy o jego zdrowie. Niedawno media obiegły zdjęcia, jak odwiedza go książę Karol.

Książę Karol odwiedził w szpitalu księcia Filipa

Wizyta księcia Karola u ojca miała miejsce w sobotę. Jak podaje BBC trwała tylko 30 minut. Według relacji świadków następca brytyjskiego tronu był bardzo zatroskany, a w jego oczach miały pojawić się łzy. To oczywiście zaniepokoiło dziennikarzy i samych Brytyjczyków. BBC zapewnia jednak, że książę Filip opuści placówkę w przyszłym tygodniu.

EastNews

Książę Karol w szpitalu w odwiedzinach u swojego ojca.

EastNews

Stan zdrowia księcia Filipa bardzo martwi księcia Harry'ego, który jest w pełnej gotowości na szybki przylot do Wielkiej Brytanii w razie nagłej sytuacji. Mieszkający w USA wnuczek księcia Filipa zdecydował się dobrowolnie na izolację. W USA zostaną jego ciężarna żona, Meghan Markle oraz syn Archie.

East News

Książę Filip w czerwcu skończy 100 lat. Lekarze nie mogą więc bagatelizować żadnej, nawet najmniejszej niedyspozycji męża królowej Elżbiety II. Ponoć sam książę ma dość pobytu w szpitalu i z chęcią wróciłby już do domu.

EastNews

Królowa Elżbieta II zachowuje zaś zimną krew i nadal wykonuje swoje obowiązki.