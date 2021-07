Katarzyna Żak nie zagra w filmie "Ranczo. Zemsta Wiedźm"? Aktorka przez lata była jedną z kluczowych postaci w serialu "Ranczo" i ciężko sobie wyobrazić nową produkcję bez jej udziału. W rozmowie z "Plejadą" gwiazda wyjawiła czy już niedługo ponownie zobaczymy słynną Solejukową, tym razem na wielkim ekranie. Zobacz także: Wybierz swoją ulubioną serialową parę wszech czasów! Głosuj w naszym plebiscycie! Katarzyna Żak w serialu "Ranczo" wykreowała postać, która za każdym razem bawiła widzów do łez. Serial bez słynnej Solejukowej z pewnością wiele by stracił i tym bardziej nie można sobie wyobrazić filmu bez udziału aktorki. Niedawno media obiegła informacja, że już w czerwcu ruszają zdjęcia do nowego filmu "Ranczo. Zemsta Wiedźm". Katarzyna Żak w rozmowie z "Plejadą" wyjawiła, czy już dostała angaż do pracy przy tej produkcji! - Szczerze powiem, że ja nic na ten temat nie wiem - powiedziała w rozmowie z "Plejadą" Katarzyna Żak. Okazuje się, że chociaż informacja o nowym filmie "Ranczo. Zemsta Wiedźm" obiegła już media, to sami aktorzy nie zostali jeszcze poinformowani o ewentualnych angażach. Na szczęście Katarzyna Żak przyznała, że jeśli tylko otrzyma telefon z propozycją zagrania w filmie, to z wielką przyjemnością powróci na plan, by zagrać Solejukową! - Ja bardzo chętnie wrócę na plan - wyznała aktorka. Dziennikarz "Plejady" zadał aktorce również pytanie czy jest szansa, że Paweł Królikowski wróci na plan. - Nie wiem jaka jest sytuacja z Pawłem i żadnych domyślnych rzeczy na ten temat absolutnie nie zamierzam ani powtarzać, ani komentować. Po prostu trzymamy wszyscy za niego kciuki - podsumowała na koniec wywiadu Katarzyna Żak. Z...