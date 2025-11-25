54-letnia aktorka Małgorzata Kożuchowska opublikowała na Instagramie serię zdjęć, które zachwyciły jej fanów. Znana z ról w takich serialach jak "M jak Miłość" i "Rodzinka.pl", artystka tym razem zaprezentowała się w zmysłowej odsłonie. W stylizacji składającej się wyłącznie ze swetra i bielizny pokazała się w domowym zaciszu.

Zima wkroczyła… są tacy, którzy już wskakują do przerębla… ja robię to etapami - napisała aktorka w poście towarzyszącym zdjęciom

Jej najnowsze zdjęcia natychmiast zrobiły furorę w sieci.

Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła odważną sesją

Małgorzata Kożuchowska od lat jest uznawana za prawdziwą ikonę stylu. Jej stylizacje zawsze przykuwają wzrok fanów oraz mediów i zawsze są pełne klasy i elegancji. Ostatnio wszyscy zachwycali się stylizacją Małgorzaty Kożuchowskiej z Tygodnia Mody w Paryżu, a dziś Internet dosłownie zapłonął, gdy na Instagramie gwiazdy pojawiły się jej zmysłowe zdjęcia w... samym swetrze i bieliźnie! W takiej odsłonie widzimy ją niezwykle rzadko, dlatego nic dziwnego, że właśnie te fotki przykuły szczególną uwagę Internautów.

Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Kożuchowskiej

W komentarzach pod nowymi zdjęciami gwiazdy zaroiło się od wpisów od fanów. Komplementom nie ma końca i internauci nie mogą wyjść z podziwu nad urodą i formą 54-letniej aktorki.

Gosia jesteś najpiękniejsza

Szczęka mi opadła

Fotki z liceum?

Klasa sama w sobie - piszą zachwyceni Internauci

A Wam, jak się podobają najnowsze zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej?

