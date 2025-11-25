54-letnia Kożuchowska zapozowała w samym swetrze i rozpaliła cały Internet. Fani oniemieli: "Fotki z liceum?"
Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła fanów domową sesją zdjęciową, którą właśnie pochwaliła się na swoim Instagramie. Aktorka zapozowała jedynie w swetrze i bieliźnie. Fani nie kryją zachwytu.
54-letnia aktorka Małgorzata Kożuchowska opublikowała na Instagramie serię zdjęć, które zachwyciły jej fanów. Znana z ról w takich serialach jak "M jak Miłość" i "Rodzinka.pl", artystka tym razem zaprezentowała się w zmysłowej odsłonie. W stylizacji składającej się wyłącznie ze swetra i bielizny pokazała się w domowym zaciszu.
Zima wkroczyła… są tacy, którzy już wskakują do przerębla… ja robię to etapami
Jej najnowsze zdjęcia natychmiast zrobiły furorę w sieci.
Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła odważną sesją
Małgorzata Kożuchowska od lat jest uznawana za prawdziwą ikonę stylu. Jej stylizacje zawsze przykuwają wzrok fanów oraz mediów i zawsze są pełne klasy i elegancji. Ostatnio wszyscy zachwycali się stylizacją Małgorzaty Kożuchowskiej z Tygodnia Mody w Paryżu, a dziś Internet dosłownie zapłonął, gdy na Instagramie gwiazdy pojawiły się jej zmysłowe zdjęcia w... samym swetrze i bieliźnie! W takiej odsłonie widzimy ją niezwykle rzadko, dlatego nic dziwnego, że właśnie te fotki przykuły szczególną uwagę Internautów.
Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Kożuchowskiej
W komentarzach pod nowymi zdjęciami gwiazdy zaroiło się od wpisów od fanów. Komplementom nie ma końca i internauci nie mogą wyjść z podziwu nad urodą i formą 54-letniej aktorki.
Gosia jesteś najpiękniejsza
Szczęka mi opadła
Fotki z liceum?
Klasa sama w sobie
A Wam, jak się podobają najnowsze zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej?
Zobacz także: