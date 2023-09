52-letnia Iza Kuna w skąpym stroju wdzięczy się w klubie nocnym. Co tam robi Borys Szyc?

– Borys, czy Ty musisz mnie kokietować? Ten zniżony głos. Po co to? Żeby przypadkiem nie wyjść na chwilę z roli? Borys Szyc: Z roli Szyca? Trudno z niej wyjść (śmiech). Ale zaskoczę cię. Zmieniam się. – Doznałeś nagłego olśnienia? Gadanie. Borys Szyc: Nie opowiem ci, że to było jak nagłe uderzenie w głowę, po którym w jednej chwili doszedłem do wniosku, że będę inaczej żył. Nic spektakularnego. To się we mnie zbierało przez lata. Czułem na przykład, że noszę w sobie emocje, ale nie wiem, czym są. Nie potrafię nazwać. Zamiast skonfrontować się z problemami, uciekałem od nich. I nie umiałem rozmawiać. – Ty, dusza towarzystwa? Borys Szyc: No, co mam ci powiedzieć? Jak dochodzi do prawdziwych, poważnych rozmów, nie potrafię znaleźć tych najważniejszych słów. Uczę się. Aktor, odgrywam życia innych, a o swoim zapominam. Musiałem się w końcu z tym zmierzyć. – Przesiałeś wszystkie znajomości przez grube sito? Zostały w kalendarzu numery telefonów, pod które możesz zawsze zadzwonić? Borys Szyc: Zostały. Choć przyjaciół policzę na palcach jednej ręki. Kilku chłopaków i Marta. Jesteśmy blisko od lat, od drugiej klasy podstawówki. Została matką chrzestną mojej córki Soni, a ja jej synka Kajetana. Tak, przesiałem znajomości. Dziś sobie tłumaczę: Nie wszystko jest ci potrzebne. Nie każdy musi cię lubić. Nie każdego musisz poznać, rozśmieszyć – a tak mi się do tej pory wydawało. Miałem gest – Borys stawia wszystkim! Lubiłem nie dbać o pieniądze, a okazuje się, że trzeba. Często przeceniałem swoje siły i nagle okazywało się, że na rachunku pusto. Przechodzę okres zmiany z rozlatanego debila w… No właśnie, w kogo? Zobaczymy. To jak przepoczwarzanie. Szukam już tylko zdarzeń, osób, które coś w...