50-letnia Justyna Steczkowska prezentuje obłędną sylwetkę tańcząc na jachcie w Grecji! ZDJĘCIA

Ostatnio Justyna Steczkowska nie pokazywała się raczej publicznie. Gwiazda przeżywała trudne chwile - odeszła jej mama, więc gwiazda potrzebowała czasu, który chciała spędzić z rodziną. Niedawno mogliśmy ją oglądać w "Dzień Dobry TVN", gdzie przyszła, by opowiedzieć o wyjątkowej sesji zdjęciowej pod wodą z okazji 25-lecia jej kariery. Okazuje się, że zdjęcie Justyny Steczkowskiej autorstwa Rafała Makieły zajęło trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie fotografii podwodnej Proteus 2021. Gwiazda opowiedziała, że podczas pracy nad fotografią musiała pokonać swoją traumę z dzieciństwa. "Jako dziecko się topiłam i nie przerobiłam jeszcze - pomimo swoich prawie 50 lat - tego strachu przed głęboką wodą, więc to było dla mnie podwójne wyzwanie. Dla mnie, jako człowieka po prostu - wyznała wokalistka w naszym programie", powiedziała Steczkowska. Płaszcz i torebka Justyny Steczkowskiej Nas jednak zainteresował look gwiazdy. Wygląda na to, że wokalistka pokochała karmelowy kolor. Justyna wyszła ze studia "DD TVN" w wiosennym bardzo dopasowanym i klasycznym w kroju karmelowym płaszczu. Nie zabrakło i dobranej torebki. I tu ciekawostką, bo Justyna nie wybrała bardzo drogiej luksusowej marki. Postawiła na skórzany kuferek za który trzeba zapłacić ok. 1.5 tysiąca złotych, produkowany przez polską firmę Batycki. Torebkę można nosić z łańcuszkiem na ramieniu lub bez niego, trzymając w dłoni jak elegancki kuferek. Stylizację gwiazdy uzupełniały sandałki. Na gołe stopy założyła przezroczyste szpilki. Widać, że Justyna poczuła już wiosnę. ZOBACZ TAKŻE: Justyna Steczkowska na gorących zdjęciach z Zanzibaru. Pokazała dorosłego syna i córkę! Tak wygląda nagrodzone podwodne zdjęcie Justyny Steczkowskiej. ...