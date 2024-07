Przyjazd 50 Centa do Polski okazał się ogromnym wydarzeniem medialnym. Raper przyleciał do naszego kraju promować swoje słuchawki "SMS" i został przyjęty z honorami godnymi największych gwiazd popu. Na jego punkcie oszaleli nie tylko anonimowi fani rapu, ale również polscy celebryci. Przypomnijmy: 50 Cent w Złotych Tarasach. Kazadi na czele tłumu fanów

Wczoraj raper bawił się na specjalnej imprezie w warszawskim Soho Factory. Oczywiście jak na wielką gwiazdę przystało, miał przydzielony swój sektor VIP, w którym spędził większą część nocy w towarzystwie znajomych. AfterParty.pl udało się dotrzeć do zdjęć loży gwiazdora, na których widzimy drogie szampany i... stertę plików z dolarami. Ich autorem jest Jakub Surdy. Nie powinno to nikogo dziwić, bo amerykańscy hip-hopowcy ociekają wręcz gotówką i wystawnym stylem życia. Domyślamy się jednak, że taki widok niektórych polskich celebrytów obecnych na imprezie mógł nieco zszokować. Czy to właśnie o tym śpiewa Dorota Masłowska w hicie internetu "Hajs"?

Tak bawi się 50 Cent. Na bogato?

fot. Jakub Surdy

fot. Jakub Surdy

50 Cent w towarzystwie Agnieszki Szulim na konferencji prasowej: