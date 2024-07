Wczorajszy przyjazd do Polski jednego z najpopularniejszych raperów na świecie, 50 Centa z pewnością był wydarzeniem dnia. Muzyk przyjechał do naszego, żeby promować swój nowy produkt - słuchawki "SMS". Rano odwiedził studio "Dzień Dobry TVN", gdzie czekał na niego jego fan Pikej. Młodemu gwiazdorowi niestety nie udało porozmawiać ze swoim idolem tak jak wcześniej to sobie zaplanował. Przypomnijmy: Pikej pod studiem TVN. Czekał na swojego idola

Na specjalnej konferencji 50 Cent udzielił obszernego wywiadu Agnieszce Szulim. Specjalnie dla niej podpisał też niebieskie słuchawki, które prawdopodobnie zostały jej podarowane. Dziennikarce w przeciwieństwie do Kukulskiego udało się nawet zrobić wspólną fotkę z amerykańskim gwiazdorem.

Relację z pierwszego dnia pobytu rapera możecie zobaczyć w naszym wideo.

