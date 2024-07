Na wczorajszym rozdaniu Srebrnych Jabłek pojawiła się plejada sławnych par. Na czerwonym dywanie czułościom nie było końca, a miłość unosiła się w powietrzu. A w dodatku są zaprzeczeniem tego, że nie ma idealnych związków. Otóż są i zdarzają się nawet w show-biznesie. Oto oni: Beata Kozidrak i Andrzej Pietras, Monika Kuszyńska i Kuba Raczyński, Robert Lewandowski i Anna Stachura oraz Marta i Daniel Passentowie.

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras to para, o której mówi się, że jest jak „ogień i woda”. A na dodatek mogą pochwalić się długoletnim stażem – od ponad 30 lat są razem i wciąż się kochają, co widać gołym okiem. Do tego pięknie razem wyglądają. Ona jak zawsze oczarowała elegancją, którą podkreśliła czarną subtelną kreacją, a on, jak na dżentelmena przystało, zaprezentował się w smokingu.

Monika Kuszyńska i Kuba Raczyński są ze sobą na dobre i na złe. Są przykładem na to, że miłość przetrwa każdą próbę. Twierdzą, że „tak naprawdę teraz są szczęśliwi najbardziej”. To widać.

Robert Lewandowski i Anna Stachura zrobili wczoraj furorę na gali. Zaprezentowali się niezwykle szykownie, a do tego przez cały wieczór mogliśmy obserwować uczucie, jakim się z darzą. Świadczą o tym chociażby czułe gesty i głębokie spojrzenia w oczy. To kolejna para, która połączyła świat sportu z show-biznesem. Czyżby następcy Bieniuka i Przybylskiej?

O Marcie i Danielu Passent można powiedzieć, że tworzą związek z przeszłością. Ona miała za sobą nieudane małżeństwo, a on złamane serce przez Agnieszkę Osiecką. Ale kiedy się zeszli, wiedzieli, jak postąpić z tą miłością. Teraz są szczęśliwi i z przyjemnością patrzy się na nich.

