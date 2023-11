W niedzielę na widzów „Rolnik szuka żony” czekają kolejne emocje! W 4. odcinku do gospodarstw uczestników przyjadą kandydatki gotowe walczyć o miłość. Największa i najbardziej zacięta rywalizacja szykuje się u Seweryna. Diana i Marlena nie dadzą za wygraną i obie będą chciały zdobyć mężczyznę. Jakich środków użyją? Jak rodziny rolników ocenią kandydatki? Zobaczcie w zwiastunie odcinka. Będzie się działo!

W ostatnim odcinku rolnicy dokonali pierwszych ważnych wyborów i zdecydowali, kogo zaproszą do swoich domów. Wszyscy podjęli takie decyzje z wyjątkiem Waldemara, który odrzucił swoje kandydatki i wprost powiedział, że nie spełniły jego oczekiwań. Teraz mężczyźni przygotowali swoje domy na przyjazd gości i w zapowiedzi nowego odcinka zdradzili, że naprawdę się denerwują:

To jest takie wyczekiwanie na to, co się dzisiaj zaczyna – mówi, jako pierwszy Adrian. Chwilę potem Sławomir dodaje: Każdą trzeba jak książkę przeczytać, żeby ją poznać a nie zawsze się zrozumie.