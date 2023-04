Michał Wójcik cierpi po śmierci Jani: "Wie, że musi żyć i pracować dla dziecka"

Jest rozwód! Michał Wójcik zapłaci 5 tys. alimentów - pogrążyły go sekstaśmy...

Dziś, po czterech latach procesu, w warszawskim sądzie zapadł wyrok w sprawie rozwodowej Agnieszki Kałuży i znanego z kabaretu Ani Mru Mru Michała Wójcika . Sąd, w ogłaszanym przez ponad godzinę wyroku orzekł, że kabareciarz ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa z Agnieszką Kałużą i oprócz orzeczenia rozwodu zasądził też na rzecz Kałuży 5 tysięcy złotych dożywotnich alimentów. Rozwód Michała Wójcika i Agnieszki Kałuży Tuż po ogłoszeniu wyroku udało nam się porozmawiać z Agnieszką Kałużą . Jeszcze oszołomiona po ogłoszeniu wyroku powiedziała nam: Musze ochłonąć. Ciesze się, że sprawiedliwości stało się zadość. Nie ukrywam, że dzień w którym, zobaczyłam filmiki z moim mężem i jego kochanką był dla mnie koszmarem . Dziś, po 4 latach, chcę zacząć znów normalnie żyć i wrócić do mojej największej pasji - śpiewania! – powiedziała w rozmowie z Afterparty.pl Jak udało nam się dowiedzieć przez cztery lata odbyło się kilkadziesiąt rozpraw – w tym o rozdzielność majątkową. Zobacz też: Maja Hyży PIERWSZY RAZ tak szczerze o rozwodzie z Grzegorzem. Tak dużo jeszcze nie powiedziała W sierpniu 2011 roku Agnieszka Kałuża odkryła w telefonie męża trzy sekstaśmy z obecną partnerką, nakręcone jego komórką i wniosła sprawę o rozwód. Po czterech latach sądowej batalii może dziś zacząć nowe życie. Agnieszka Kałuża jest wokalistką, prezenterką TV Plus i Radia Kolor oraz specjalistką do spraw wystroju wnętrz, prowadzi na Facebooku autorską stronę Aga Pomaga. Michał Wójcik też ma teraz wolną rękę. Czy poprosi o rękę obecną partnerkę Ewą Tecel?