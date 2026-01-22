Rafał Brzoska i Omena Mensah zaskoczyli oryginalną aukcją na WOŚP. Zebrali już ponad 130 tysięcy złotych
Rafał Brzoska i Omena Mensah dołączyli do grona gwiazd, które i w tym roku zaproponowały wymyśloną przez siebie aukcję mającą na celu zebranie cegiełki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ich pomysł bardzo szybko zaczął się cieszyć dużym zainteresowaniem, błyskawicznie zbierając już ponad 130 tysięcy złotych. Czym wyróżnia się aukcja Rafała i Omeny?
Rafał Brzoska i Omena Mensah co roku wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z okazji ostatniego finału akcji para wystawiła na licytację wspólny weekend golfowy w Hiszpanii - ostatecznie aukcja osiągnęła aż 411 tysięcy złotych, przebijając rekord z roku poprzedzającego. Jaki pomysł na charytatywną akcję mieli w tym roku?
"Wagary" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską
Omena Mensah wraz z Rafałem Brzoską upublicznili link do swojej aukcji, z której wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane na tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Para zaprosiła zwycięzców licytacji do swojego prywatnego świata.
Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski — dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi.
W dalszej części można zapoznać się z opisem charakteru spotkania, jaki zdecydowali się wystawić na aukcję Omena i Rafał.
To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu.
W trakcie "wagarów" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską nie zabraknie niespodzianek
Para gospodarzy zadba o świetną atmosferę nie tylko dzięki rozmowie, lecz także odpowiednio dobranej muzyce i własnoręcznie zrobionemu deserowi. Jak można przeczytać w opisie licytacji, niektóre niespodzianki nie zostaną zdradzone wygranej parze aż do momentu wylicytowanego na szczytny cel spotkania.
Spotkanie popłynie własnym rytmem: rozmowy, które same się rozwijają, chwile przy stole, spontanicznie wyciągane planszówki i niespodzianki, których nie da się zapowiedzieć wcześniej. Muzyczną oprawę zapewni specjalny set DJ-ski DJ Sharka, przygotowany wyłącznie na tę okazję. Na deser pojawi się domowa szarlotka wypiekana osobiście przez Omenę — prosty, symboliczny akcent, który najlepiej oddaje charakter tego spotkania.
Zachęcając do wzięcia udziału w charytatywnej licytacji, Omena z Rafałem zapewnili, że spotkanie będzie się toczyć w luźnej atmosferze, bez dokładnego planu oraz jakiejkolwiek presji.
Bez dress code’u. Bez planu minutowego. Bez obowiązkowych punktów programu. Tylko dobra energia, prywatna przestrzeń i doświadczenie, które nie zdarza się przypadkiem.
Myślicie, że "Wagary" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską przebiją popularnością aukcję Macieja Musiała oferującego doświadczenia niczym z "Pana Tadeusza?
Zobacz także: