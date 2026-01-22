Rafał Brzoska i Omena Mensah co roku wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z okazji ostatniego finału akcji para wystawiła na licytację wspólny weekend golfowy w Hiszpanii - ostatecznie aukcja osiągnęła aż 411 tysięcy złotych, przebijając rekord z roku poprzedzającego. Jaki pomysł na charytatywną akcję mieli w tym roku?

"Wagary" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską

Omena Mensah wraz z Rafałem Brzoską upublicznili link do swojej aukcji, z której wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane na tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Para zaprosiła zwycięzców licytacji do swojego prywatnego świata.

Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski — dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi. zaczyna się opis aukcji

W dalszej części można zapoznać się z opisem charakteru spotkania, jaki zdecydowali się wystawić na aukcję Omena i Rafał.

To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu. czytamy

W trakcie "wagarów" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską nie zabraknie niespodzianek

Para gospodarzy zadba o świetną atmosferę nie tylko dzięki rozmowie, lecz także odpowiednio dobranej muzyce i własnoręcznie zrobionemu deserowi. Jak można przeczytać w opisie licytacji, niektóre niespodzianki nie zostaną zdradzone wygranej parze aż do momentu wylicytowanego na szczytny cel spotkania.

Spotkanie popłynie własnym rytmem: rozmowy, które same się rozwijają, chwile przy stole, spontanicznie wyciągane planszówki i niespodzianki, których nie da się zapowiedzieć wcześniej. Muzyczną oprawę zapewni specjalny set DJ-ski DJ Sharka, przygotowany wyłącznie na tę okazję. Na deser pojawi się domowa szarlotka wypiekana osobiście przez Omenę — prosty, symboliczny akcent, który najlepiej oddaje charakter tego spotkania.

Zachęcając do wzięcia udziału w charytatywnej licytacji, Omena z Rafałem zapewnili, że spotkanie będzie się toczyć w luźnej atmosferze, bez dokładnego planu oraz jakiejkolwiek presji.

Bez dress code’u. Bez planu minutowego. Bez obowiązkowych punktów programu. Tylko dobra energia, prywatna przestrzeń i doświadczenie, które nie zdarza się przypadkiem.

Myślicie, że "Wagary" z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską przebiją popularnością aukcję Macieja Musiała oferującego doświadczenia niczym z "Pana Tadeusza?

