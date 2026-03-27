Eutanazja Noelii Castillo Ramos została przeprowadzona w czwartek, 26 marca, w ośrodku opieki w Sant Pere de Ribes pod Barceloną. Tuż po godz. 20.00 pojawiła się informacja o jej śmierci. Zgodnie z przekazanymi danymi procedura trwała około 15 minut i odbyła się według obowiązującego w Hiszpanii protokołu medycznego. W tle były miesiące napięć i sporu o to, czy 25-latka może zrealizować swoją decyzję. Ostatecznie formalna ścieżka została domknięta po rozstrzygnięciach, które zakończyły się na poziomie europejskim.

25-letnia Noelia Castillo Ramos dokonała eutanazji. Pod kliniką doszło do prostesów

Cały świat żyje poruszającą historią Noelli Castillo Ramos. 25-letnia kobieta była ofiarą zbiorowego gwałtu. Z powodu traumy popełniła próbę samobójczą. Po latach fizycznego i psychicznego cierpienia Hiszpanka otrzymała zgodę na eutanazję. Odeszła w czwartek, 26 marca pod opieką ośrodka pod Barceloną.

W planowanym czasie zabiegu sytuacja przeniosła się także przed budynek. O godzinie 18:00 przed ośrodkiem opieki w Sant Pere de Ribes pod Barceloną zebrało się kilkadziesiąt osób. Zgromadzenie zorganizowało ultrareligijne stowarzyszenie Christian Lawyers i trwało godzinę, a uczestnicy odmawiali różaniec. Na miejscu pojawiła się też najlepsza przyjaciółka Noelii Castillo Ramos. Według przekazanych informacji próbowała wedrzeć się do placówki, by odwieść ją od decyzji, ale ochrona nie wpuściła jej do środka.

Noelia Castillo zmarła po poddaniu się eutanazji poinformowały hiszpańskie media.

Sprawa Noelii Castillo Ramos trafiła do sądu. Matka 25-latki zabrała głos

Droga do tego dnia była długa i pełna formalności. W Hiszpanii od 2021 r. obowiązuje prawo dopuszczające eutanazję, ale w przypadku Noelii Castillo Ramos kluczowe okazały się kolejne decyzje komisji i sądów. 25-latka podjęła decyzję o zakończeniu życia już w kwietniu 2024 r. i przez niemal dwa lata walczyła o swoje prawa przed sądami krajowymi i europejskimi. Komisja medyczna odpowiedzialna za zatwierdzanie eutanazji jednogłośnie wyraziła zgodę na zabieg. Jej ojciec sprzeciwiał się temu stanowczo, jednak w marcu Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił jego wniosek.

Nie jestem za, ale zawsze będę przy niej do końca powiedziała matka

Nikt z mojej rodziny nie jest za eutanazją. To oczywiste, bo jestem kolejnym filarem rodziny. Ja odchodzę, a wy zostajecie tutaj z całym tym bólem. Ale ja myślę: a co ze mną, z całym tym bólem, który znosiłam przez te wszystkie lata? Chcę już odejść w spokoju i przestać cierpieć, kropka. (...) Szczęście ojca, matki czy siostry nie może być ważniejsze od życia córki mówiła w wywiadzie 25-latka.

Noelia Castillo Ramos cierpiała latami. 25-latka udzieliła wywiadu przed eutanazją

W przekazanych informacjach podkreślano, że eutanazja Noelii Castillo Ramos była związana z jej doświadczeniami i stanem po dramatycznych wydarzeniach. W 2022 r. kobieta padła ofiarą brutalnego gwałtu zbiorowego w Barcelonie. 4 października tego samego roku próbowała popełnić samobójstwo, a po upadku z 5. piętra przeżyła, lecz została trwale sparaliżowana od pasa w dół. 24 marca udzieliła ostatniego wywiadu stacji Antena 3 w programie "Y Ahora Sonsoles". Przekazywano też, że ostatnią noc spędziła z matką w domu opieki, a w godzinach poprzedzających śmierć towarzyszyli jej również inni członkowie rodziny.

Chcę umrzeć piękna. Założę najładniejszą sukienkę, jaką mam, i nałożę makijaż czymś prostym. (...) Powiedziałam rodzinie, że mogą przyjść i pożegnać się ze mną, ale nie wtedy, gdy będą mi podawać zastrzyk. Nie chcę nikogo obok, nie chcę, żeby widzieli, jak zamykam oczy przekazała 25-latka.

W przypadku utrzymującego się od dłuższego czasu gorszego samopoczucia oraz pojawienia się objawów depresyjnych wsparcia można szukać w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (dla dzieci i młodzieży) oraz szpitalach psychiatrycznych. Można tam otrzymać bezpłatną pomoc.

Pomocy można również szukać pod następującymi numerami telefonu:

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego — 800 70 2222 — więcej informacji TUTAJ

Antydepresyjny Telefon Zaufania — (22) 484 88 01 — więcej informacji TUTAJ

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji — (22) 594 91 00 — każda środa i czwartek w godz. od 17:00 do 19:00

Antydepresyjny Telefon Zaufania — 22 654 40 41 — więcej informacji TUTAJ

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży — 116 111 — całodobowy, anonimowy numer kontaktowy, możliwy kontakt przez stronę lub opcję czatu

Bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli — 800 100 100 — linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka — 800 121 212 — czynny od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 8:15 do 20:00;

