20-letni Marcin M.. pochodzący z okolic Radomia, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas pobytu w Hurghadzie. Jak podaje portal Hurghada24.pl, według nieoficjalnych informacji, miał popełnić samobójstwo. Rok temu w tym samym mieście zginęła Magdalena Żuk.

Marcin M. miał narzekać od kilku dni na złe samopoczucie, a trafił też na kilka godzin do szpitala. Miał niski poziom cukru w organizmie i był odwodniony. W szpitalu w rozmowie z lekarzami mówił, że "słyszy głosy". Marcin M. prosił organizatora wycieczki o wcześniejszy powrót do Polski. Niestety ze względu na brak połączeń lotniczych nie było to możliwe.

W tym samym mieście zginęła Magdalena Żuk.

