22-letnia Rosjanka Katia Steciuk wyskoczyła z hotelowego okna w Dubaju. Jej historia wstrząsnęła zagranicznymi mediami, natomiast w polskich nie brakuje porównań do wciąż niewyjaśnionej sprawy śmierci Magdaleny Żuk. Co łączy obie historie?

Modelka wyskoczyła przez okno jak Magda Żuk

22-letnia Katia jest modelką. Zawsze marzyła o zrobieniu kariery i wyjechała w tym celu do Dubaju. Tam spotkała ją prawdziwa tragedia. Dziewczyna wypadła z okna na szóstym piętrze hotelu. Przeżyła upadek, ale jest w bardzo ciężkim stanie, ma złamany kręgosłup. Przeszła już dwie operacje.

Radio Zet informuje, że kobieta uciekała przed agresywnym mężczyzną, który groził jej nożem, kazał się rozebrać i próbował zgwałcić. Katia wyrwała nóż mężczyźnie, lekko go raniła, podbiegła do okna i następnie z niego wyskoczyła. Mężczyzna, który zaatakował modelkę, został zatrzymany na lotnisku w Dubaju i grozi mu 15 lat więzienia.

Co łączy sprawę modelki z Magdą Żuk?

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 roku zmarła 27-letnia Magda Żuk, która wyjechała na wakacje do Egiptu. Kobieta wyskoczyła przez okno tamtejszego szpitala i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Do tej pory nie udało się ustalić, co dokładnie przydarzyło się Magdalenie Żuk. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.

Magdalena Żuk wyskoczyła z okna egipskiego szpitala

Magdalena Żuk zmarła w kwietniu 2017 roku

22-letnia Katia wyskoczyła z okna jak Magda Żuk

