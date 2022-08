Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na Sopot TOP of the TOP Festival 2021

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zadali szyku na Sopot TOP of the TOP Festival 2021? Para pojawiła się na wielkiej muzycznej imprezie, podczas której stacja TVN24 świętowała swoje 20-lecie. Koncert prowadzą m.in. Monika Olejnik i Piotr Kraśko, a na scenie wystąpi cała plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród publiczności nie zabrakło Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Spójrzcie tylko na zdjęcia pary! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na festiwalu w Sopocie Dziś wieczorem w Sopocie trwa trzeci, ostatni dzień Sopot TOP of the TOP Festival 2021. W Operze Leśnej pojawiło się mnóstwo gwiazd, żeby świętować 20-lecie stacji TVN24. Na imprezie stacji pojawili się m.in. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Para w świetnych humorach pozowała przed fotoreporterami. Spójrzcie na ich stylizacje! Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w seksownej, krótkiej spódnicy i topie odkrywającym brzuch. Look jednej z największych gwiazd TVN uzupełniły wysokie kozaki na szpilce i efektowny kapelusz. Małgorzata Rozenek wyglądała świetnie! Podoba się Wam seksowny look Małgorzaty Rozenek? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: Gabi Drzewiecka gwiazdą festiwalu w Sopocie. Kim jest? Czy ma partnera?