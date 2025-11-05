Henry Tadeusz Farrell jest synem Alicji Bachledy-Curuś i hollywoodzkiego aktora Colina Farrella. Chłopiec urodził się w 2009 roku i niedawno świętował swoje 16. urodziny. Mimo młodego wieku, jego przyszłość już teraz jest finansowo zabezpieczona. Media donoszą, że majątek Henry'ego Tadeusza Farrell przekracza milion dolarów. Tym samym znalazł się on w gronie milionerów wśród nastolatków. Henry nie tylko posiada własne środki finansowe, ale też w przyszłości odziedziczy gigantyczny majątek po ojcu. To daje młodemu Farrellowi pozycję jednego z najlepiej ustawionych finansowo nastolatków na świecie.

Majątek Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś zwala z nóg

Colin Farrell to gwiazda światowego formatu. Zagrał w wielu kasowych filmach, zdobył międzynarodową sławę i zgromadził ogromne bogactwo. Według dostępnych danych jego majątek wyceniany jest na około 80 mln dolarów. Ta kwota, jak się przewiduje, trafi w przyszłości do jego syna Henry'ego Tadeusza, z którym aktor chętnie pojawia się na czerwonym dywanie.

Również matka Henry'ego, Alicja Bachleda-Curuś, może poszczycić się bogatym dziedzictwem. Pochodzi z jednej z najzamożniejszych rodzin na Podhalu. Jej ojciec, Tadeusz Bachleda-Curuś, zarządza majątkiem wartym około 100 mln zł. Dzięki temu także od strony matki Henry może liczyć na zabezpieczenie finansowe. Wszystko to sprawia, że Henry Tadeusz Farrell nie musi martwić się o swoją przyszłość.

Rodzinne imperium Bachledów z Podhala. Nieruchomości warte miliony

Rodzina Bachledów od pokoleń gromadziła majątek w Zakopanem i okolicach. Obecnie członkowie rodu posiadają ponad 100 nieruchomości w regionie. Tereny te od lat zyskują na wartości, co czyni z rodziny Bachledów jedną z najbogatszych dynastii na Podhalu. Ojciec Alicji, Tadeusz Bachleda-Curuś, nazywany jest "księciem Podhala". Zarządza on imperium wartym około 100 milionów złotych.

Majątek obejmuje nie tylko grunty, ale i budynki mieszkalne oraz inwestycyjne. Dzięki takiemu zapleczu finansowemu, Alicja i jej dzieci mają zapewnione luksusowe życie. Dla Henry’ego Tadeusza oznacza to kolejne źródło dochodu i potencjalne dziedziczenie majątku, który przekracza wszelkie wyobrażenia przeciętnego nastolatka.

16. urodziny Henry'ego Tadeusza w Miami. Tak świętowali z rodzicami

W październiku 2025 roku Henry Tadeusz Farrell obchodził swoje 16. urodziny. Z tej okazji cała trójka: Henry, Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell spotkała się w jednej z modnych restauracji sushi w Miami. Zagraniczne media podkreśliły, że za ekskluzywną kolację zapłacił sam jubilat. To symboliczny gest, który potwierdza jego samodzielność finansową.

Choć ma dopiero 16 lat, Henry już teraz podejmuje decyzje dotyczące własnych wydatków. Takie wydarzenia są dowodem na to, jak bliskie i pozytywne relacje łączą Henry'ego z obojgiem rodziców, mimo że ich związek zakończył się wiele lat temu.

Rozstanie w zgodzie. Jak Colin i Alicja wspólnie wychowują syna

Związek Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella zakończył się w 2011 roku, lecz para rozstała się w przyjaznej atmosferze. Aktorka w wywiadzie dla magazynu "Show" przyznała, że mimo zakończenia relacji romantycznej, ich kontakty pozostały bardzo pozytywne.

Udało się nam rozstać w przyjaźni, więc nasze kontakty były i wciąż są bardzo pozytywne. Teraz Henry, jak z nim rozmawiam, to widzi same pozytywy w tym, że ma dwa domy, dwa sety prezentów na święta, na urodziny. Taki spryciarz. Dostaje od nas dużo miłości i atencji, uwagi - mówiła.

To podejście rodziców sprawiło, że Henry wychowywał się w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, co dziś przekłada się na jego pewność siebie i niezależność.

