12-letnia North West znów rozpętała dyskusję, tym razem swoją obecnością w klubie. Córka Kim Kardashian i Kanye West niespodziewanie pojawiła się na scenie podczas koncertu brytyjskiego rapera i producenta Skaiwatera w Filadelfii. Tańczyła z 25-letnim artystą do utworu „Blink Twice”, a nagrania z wydarzenia szybko obiegły TikToka.

Podczas koncertu brytyjskiego rapera i producenta Skaiwatera w Filadelfii doszło do sceny, której nikt się nie spodziewał. 12-letnia North West pojawiła się nagle w klubie i to tuż obok 25-letniego artysty, a co więcej, dołączyła do niego na scenie.

North West tańczyła z 25-letnim Skaiwaterem do utworu „Blink Twice”. Obok niej na scenie była też zadowolona koleżanka. Dziewczyny miały kolorowe peruki, odważne makijaże i stylizacje, które od razu przyciągały wzrok. Wygląd zaledwie 12-letniej North od dawna budzi sporo kontrowersji.

Nagrania z wydarzenia błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych, szczególnie na TikToka. To właśnie tam zaczęła się lawina reakcji: internauci masowo komentowali sam fakt pojawienia się 12-latki na scenie podczas klubowego koncertu, a w centrum rozmów znalazł się też temat rodziców North, czyli Kim Kardashian i Kanye West.

To totalnie nieodpowiednie w tym wieku

To są przecież dzieci na scenie

Niech ktoś zadzwoni do Kanye'go

Jako matka 12-latki w życiu bym się na to nie zgodziła

Wokół North West już wcześniej było głośno w kontekście jej obecności na koncertach raperów, a przede wszystkim mocnego wizerunku. Dziewczynka nie stroni od mocnego makijażu, odważnych ubrań i kolorowych peruk. Sama Kim Kardashian odniosła się do krytyki w podcaście swojej siostry, "Khloe In Wonder Land", gdzie przyznała:

Nie jestem osobą, która osądza innych, więc staram się nie zwracać na to uwagi. Ale myślę, że nikt, kto nie jest na moim miejscu, nie wie, z czym się zmagam i jak musimy radzić sobie z pewnymi sprawami ze świata zewnętrznego. (...) To zabawne, ludzie mówią: ''O, te niebieskie włosy, to wszystko, tak nagle'', albo o jej sztucznych kolczykach, które nosi. Mam zdjęcia z pierwszej klasy i przedszkola, na których ma sztuczny kolczyk w przegrodzie nosowej, zielone i różowe warkocze. Ale ona zawsze uwielbiała kolorowe warkocze we włosach, odkąd była mała. Ona naprawdę jest tym, kim jest i zawsze była tą dziewczyną. Więc ja ją wspieram

Zobacz także: Niedawno Izabella Krzan odwołała ślub, a teraz takie wieści. Zaskakujące doniesienia ws. gwiazdy TVN

Karolina Gilon ujawniła prawdę na temat ukochanego. Tym zawodowo zajmuje się Mateusz Świerczyński

12-letnia córka wielkiej gwiazdy dokazuje w klubie u boku starszego o 13 lat rapera, fot. TikTok