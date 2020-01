Eurowizja 2020: pierwsze oficjalne informacje! Jak już wiadomo - tegorocznego reprezentanta na konkursie Eurowizji 2020 poznamy dzięki programowi "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". W kilku odcinkach programu TVP 2 o udział na festiwalu powalczą artyści, którzy wysłali swoje zgłoszenia do TVP (termin minął 13 stycznia). Wśród nich jest zespół "Daj to głośniej"!

Autorzy hitu "Mama ostrzegała" na Eurowizji 2020?!

Zespół "Daj to głośniej" to autorzy jednego z największych hitów minionego roku - "Mama ostrzegała", który na YouTubie ma już prawie 100 mln wyświetleń. Swoją muzykę określają jako "Folk Polo", czyli mieszankę disco polo z folkiem. Byli gwiazdami tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem! Teraz wezmą udział w "Szansie na sukces" i powalczą o możliwość reprezentowania naszego kraju na Eurowizji 2020:

Możemy też już w tech chwili oficjalnie potwierdzić, że bierzemy udział w eliminacjach do EUROWIZJA 2020😎, to już 19-20.01.2020 nagrania do programu "Szansa na sukces". Trzymajcie kciuki! - napisali na Facebooku.

Na razie to jedyny znany oficjalnie wykonawca, który wyraził chęć reprezentowania Polski podczas konkursu Eurowizji 2020!

Eurowizja 2020 - co wiemy?

65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja w Holandii w Rotterdamie. Weźmie w nim udział 41 państw. Rok temu nasz kraj reprezentował zespół Tulia, który nie przeszedł do finału. Tegoroczne hasło festiwalu to Open Up!

