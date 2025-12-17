Magdalena Boczarska to znana, podziwiana przez publikę i nagradzana (między innymi Orłem) aktorka, która zasłynęła rolami w filmach "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny" oraz popularnych serialach takich jak "Na dobre i na złe", "39 i pół", "Druga szansa". Razem z aktorem Mateuszem Banasiukiem od 2014 roku żyją w niesformalizowanym związku, dzięki czemu razem przeżywają nie tylko zawodowe, ale też prywatne sukcesy. Czym tym razem zaskoczyli internautów?

Magdalena Boczarska wzruszająco o spełnieniu marzenia

Magdalena Boczarska utrzymuje kontakt ze swoimi fanami dzięki mediom społecznościowym, dzieląc się tam z internetową publicznością nie tylko zawodowymi nowinkami, lecz także prywatnymi wyznaniami. Nie ukrywa emocji, wzruszeń i wprost sięga w swoich przemyśleniach nawet do dzieciństwa.

Aktorka wyznała, że od najmłodszych lat fascynował ją Teatr im. Juliusza Słowackiego w jej rodzinnym Krakowie, który nie tylko przez nią uznawany jest za jeden z najważniejszych i przede wszystkim najpiękniejszych w kraju - co możemy zauważyć na zdjęciach. Marzenie o wystąpieniu na legendarnej scenie spełniła dzięki swojej roli w sztuce "Wypiór" wystawianej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BOSKA KOMEDIA. W sieci napisała:

Od dziecka pamiętam, że fascynowała mnie scena krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego i do dzisiaj uważam, że to najpiękniejszy teatr w Polsce. Tym większa radość że wczoraj przy pełnej widowni zagraliśmy „Wypióra” w ramach międzynarodowego festiwalu @boskakomedia . Dziękujemy za fantastyczne przyjęcie i wspaniałą, twórczą dyskusję z publicznością po. Do zobaczenia mój rodzinny Krakowie!

Zawodowo i prywatnie - ich relacja jest godna podziwu

Boczarska i Banasiuk tworzą związek już pod ponad dekady. Na zdjęciach z krakowskiego teatru nie zabrakło też ukochanego aktorki. Tym samym aktorka po raz kolejny pokazała, jak świetnie - wraz z partnerem - łączą swoje siły zarówno podczas prywatnej codzienności, jak w trakcie zawodowych współprac ( tym razem w teatrze). Wcześniej wielbiciele polskiego kina mogli podziwiać parę również w filmie polityczno-obyczajowym "Różyczka 2" w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Boczarska wcieliła się w nim w rolę znanej eurodeputowanej, z kolei Banasiuk zagrał jej zastępcę.

Lubicie ten aktorski duet?

