Dlaczego Andrzej nie wziął udziału w Uber Pandorze i nie pojawił się w finale "Hotelu Paradise"? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani programu. Teraz głos w sprawie Andrzeja zabrali Agata i Kuba. Co powiedzieli przed kamerą Party.pl?

Agata i Kuba z "Hotelu Paradise" zaskoczyli wyznaniem o Andrzeju

Dokładnie 28 października widzowie Telewizyjnej Siódemki zobaczyli ostatni odcinek jedenastej edycji "Hotelu Paradise". W wielkim finale o zwycięstwo walczyli Agata i Kuba oraz Magda i Milan. Ostatecznie pozostali uczestnicy, którzy odpadli wcześniej z programu, zdecydowali, że na ścieżce lojalności powinni stanąć Agata i Kuba. Niestety, wśród uczestników, którzy wzięli udział w Uber Pandorze i finale "Hotelu Paradise' zabrakło Andrzeja, co mocno zaskoczyło fanów produkcji.

Sam Andrzej z "Hotelu Paradise" przerwał milczenie i zabrał głos ws. nieobecności na Uber Pandorze i w finale show tłumacząc, że była to decyzja produkcji. Teraz głos w sprawie swojego kolegi z programu zabrali Agata i Kuba. Co nam powiedzieli? Odnieśli się do ostrej kłótni w "Hotelu Paradise", kiedy Andrzej i Michał niemal pobili się przed kamerą.

W Hotelu nie wszystko było pokazane zaczęła Agata.

po prostu używki szkodzą zdrowiu wtrącił Kuba.

Tak to przede wszystkim i robi się po nich nieprzemyślane rzeczy, których się nie do końca pamięta. Uważam, że po prostu Andrzej dostał kilka ciepłych słów od widzów swoich, którzy nie mają całego kontekstu, nie wiedzą co było. Nie wiem dlaczego ślepo w to poszedł kontynuowała Agata.

Pewną granicę przekraczał i tam już nie było Andrzeja. Mówiłem, że w całej tej sytuacji dla mnie on był w takim amoku, obłędzie wspominał Kuba.

Posłuchajcie, co jeszcze o Andrzeju powiedzieli nam Agata i Kuba!

Zobacz także: Andrzej z "Hotelu Paradise" zabrał głos po finale. Napisał wprost