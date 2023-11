Jan Górka wygrał czternastą edycję "The Voice of Poland" i oczarował widzów swoim głosem. Tuż po wielkim finale reporterka Party.pl zapytała zwycięzcę muzycznego talent show o jego współpracę z Lanberry. To właśnie do jej drużyny trafił początkujący wokalista. Co powiedział o Lanberry przed naszą kamerą?

Jan Górka z "The Voice of Poland" o współpracy z Lanberry

Wielki finał czternastej edycji "The Voice of Poland" już za nami. W ostatnim odcinku programu widzowie zdecydowali, że najlepiej na scenie poradził sobie podopieczny Lanberry. Jan Górka zachwycił swoim głosem i wygrał muzyczne talent show Telewizyjnej Dwójki. Zwycięzca "The Voice of Poland" przed naszą kamerą zdradził, jak wyglądała jego współpraca z Lanberry!

Współpraca z Lanberry super, nie spodziewałem się jak przychodziłem do programu. Myślałem, że to bardziej tak, że trenerzy gdzieś tam są odizolowani bardziej od uczestników zdradził nam Jan Górka.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedział nam zwycięzca czternastej edycji "The Voice of Poland"!

