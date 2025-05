Występ na Eurowizji 2025 to nie pierwsza współpraca Mileny Zdzuj z Justyną Steczkowską. Po raz pierwszy wystąpiła w teledysku do "WITCH-er Tarohoro". Artystka nie wyobrażała sobie, by uzdolnionej 17-latki mogło zabraknąć u jej boku podczas wielkiego powrotu na Eurowizję. Jak Milena Zdzuj wspomina przygotowania do konkursu oraz jego kulisy?

Milena Zdzuj o kulisach Eurowizji z Justyną Steczkowską

Justyna Steczkowska zajęła 14. miejsce na Eurowizji. Chociaż niedoceniona przez konkursowe jury, otrzymała ogrom wsparcia od telewidzów i fanów konkursu. Nagrania z występu Steczkowskiej do piosenki "Gaja", biły rekordy popularności w mediach społecznościowych. Rozpisywano się nie tylko o fenomenalnym głosie reprezentantki Polski oraz jej obyciu scenicznym ale również o grupie tancerzy, którzy dopełnili niesamowite show. Podczas pokazu MMC spotkaliśmy Milenę Zdzuj, która podzieliła się swoimi emocjami po powrocie z Bazylei:

Sam pobyt w Bazylei i Eurowizję będę wspominać całe życie i fakt, że mogłam w tym uczestniczyć jako 17-latka. Byłam najmłodszą tancerką na Eurowizji.

W rozmowie z Party.pl opowiedziała również o przygotowaniach do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji: "Zaczęły się już w styczniu". Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z Mileną Zdzuj.

